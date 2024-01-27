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В Ростове-на-Дону начала рушиться стена жилого дома, жильцов эвакуировали - РИА Новости, 27.01.2024
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20:51 27.01.2024 (обновлено: 23:18 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/obrushenie-1923901383.html
В Ростове-на-Дону начала рушиться стена жилого дома, жильцов эвакуировали
В Ростове-на-Дону начала рушиться стена жилого дома, жильцов эвакуировали - РИА Новости, 27.01.2024
В Ростове-на-Дону начала рушиться стена жилого дома, жильцов эвакуировали
В Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного дома, сообщило ГУ МЧС по Ростовской области. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T20:51
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происшествия
ростов-на-дону
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв — РИА Новости. В Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного дома, сообщило ГУ МЧС по Ростовской области. "В 20:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) поступило сообщение о том, что происходит обрушение стены первого подъезда пятиэтажного трехподъездного жилого дома на улице Нариманова, 72/3", — рассказал представитель ведомства. Дом отключили от газоснабжения. Спасатели эвакуировали 80 человек.Региональная прокуратура организовала проверку.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия
В Ростове-на-Дону начала рушиться стена жилого дома, жильцов эвакуировали

МЧС: в Ростове-на-Дону начала рушиться стена жилого дома, жильцов эвакуировали

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramАварийно-спасательный транспорт
Аварийно-спасательный транспорт - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Аварийно-спасательный транспорт. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв — РИА Новости. В Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного дома, сообщило ГУ МЧС по Ростовской области.
"В 20:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) поступило сообщение о том, что происходит обрушение стены первого подъезда пятиэтажного трехподъездного жилого дома на улице Нариманова, 72/3", — рассказал представитель ведомства.
Дом отключили от газоснабжения. Спасатели эвакуировали 80 человек.
Региональная прокуратура организовала проверку.
Сотрудники МЧС России у жилого пятиэтажного дома в Астрахани, у которого обрушились два подъезда - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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