https://ria.ru/20240127/obrushenie-1923901383.html
В Ростове-на-Дону начала рушиться стена жилого дома, жильцов эвакуировали
В Ростове-на-Дону начала рушиться стена жилого дома, жильцов эвакуировали - РИА Новости, 27.01.2024
В Ростове-на-Дону начала рушиться стена жилого дома, жильцов эвакуировали
В Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного дома, сообщило ГУ МЧС по Ростовской области. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T20:51
2024-01-27T20:51
2024-01-27T23:18
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв — РИА Новости. В Ростове-на-Дону обрушилась стена пятиэтажного дома, сообщило ГУ МЧС по Ростовской области. "В 20:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) поступило сообщение о том, что происходит обрушение стены первого подъезда пятиэтажного трехподъездного жилого дома на улице Нариманова, 72/3", — рассказал представитель ведомства. Дом отключили от газоснабжения. Спасатели эвакуировали 80 человек.Региональная прокуратура организовала проверку.
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происшествия, ростов-на-дону, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия
В Ростове-на-Дону начала рушиться стена жилого дома, жильцов эвакуировали
МЧС: в Ростове-на-Дону начала рушиться стена жилого дома, жильцов эвакуировали