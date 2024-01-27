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Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России - РИА Новости, 27.01.2024
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20:43 27.01.2024 (обновлено: 23:27 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/oborona-1923900858.html
Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России
Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России - РИА Новости, 27.01.2024
Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России
Правительство России предоставило войсковой части в Керчи часть Азовского моря в водопользование для обороны государства, следует из распоряжения, подписанного... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T20:43
2024-01-27T23:27
безопасность
азовское море
россия
керчь
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство России предоставило войсковой части в Керчи часть Азовского моря в водопользование для обороны государства, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря &lt;...&gt; для обеспечения обороны страны и безопасности государства", — говорится в документе. Войсковая часть № 6942 находится в городе Керчи (Республика Крым).
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безопасность, азовское море, россия, керчь, михаил мишустин
Безопасность, Азовское море, Россия, Керчь, Михаил Мишустин
Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС России

Правительство предоставило часть Азовского моря в пользование ВС для обороны

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкВ Азовском море
В Азовском море - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Борис Бабанов
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В Азовском море. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство России предоставило войсковой части в Керчи часть Азовского моря в водопользование для обороны государства, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря <...> для обеспечения обороны страны и безопасности государства", — говорится в документе.
Войсковая часть № 6942 находится в городе Керчи (Республика Крым).
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В акватории Азовского моря создали военно-морской район
19 декабря 2023, 13:52
 
БезопасностьАзовское мореРоссияКерчьМихаил Мишустин
 
 
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