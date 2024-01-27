https://ria.ru/20240127/novorossiysk-1923833720.html
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах военных моряков
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах военных моряков - РИА Новости, 27.01.2024
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах военных моряков
Тренировочные стрельбы силами Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) пройдут в субботу, сообщили в Telegram-канале администрации Новороссийска. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:36
2024-01-27T12:36
2024-01-27T12:36
новороссийск
безопасность
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КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости. Тренировочные стрельбы силами Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) пройдут в субботу, сообщили в Telegram-канале администрации Новороссийска. "Сегодня, 27 января, с 11.00 до 13.00 НВМБ будет проводить учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240127/ucheniya-1923805815.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, безопасность
Новороссийск, Безопасность
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах военных моряков
Военно-морская база Новороссийска в субботу проводит тренировочные стрельбы