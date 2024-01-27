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Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах военных моряков - РИА Новости, 27.01.2024
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12:36 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/novorossiysk-1923833720.html
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах военных моряков
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах военных моряков - РИА Новости, 27.01.2024
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах военных моряков
Тренировочные стрельбы силами Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) пройдут в субботу, сообщили в Telegram-канале администрации Новороссийска. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:36
2024-01-27T12:36
новороссийск
безопасность
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КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости. Тренировочные стрельбы силами Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) пройдут в субботу, сообщили в Telegram-канале администрации Новороссийска. "Сегодня, 27 января, с 11.00 до 13.00 НВМБ будет проводить учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
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новороссийск, безопасность
Новороссийск, Безопасность
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах военных моряков

Военно-морская база Новороссийска в субботу проводит тренировочные стрельбы

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Новороссийск. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости. Тренировочные стрельбы силами Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) пройдут в субботу, сообщили в Telegram-канале администрации Новороссийска.
"Сегодня, 27 января, с 11.00 до 13.00 НВМБ будет проводить учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
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НовороссийскБезопасность
 
 
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