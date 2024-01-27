https://ria.ru/20240127/neonatsizm-1923902850.html
Россия намерена бороться с неонацизмом на Украине, заявил Нарышкин
Россия намерена бороться с неонацизмом на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 27.01.2024
Россия намерена бороться с неонацизмом на Украине, заявил Нарышкин
Нацизм - это абсолютное зло, и Россия, вступив в борьбу с нынешними последователями Гитлера и Бандеры, на полпути не остановится, заявил председатель... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T21:13
2024-01-27T21:13
2024-01-27T21:13
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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв - РИА Новости. Нацизм - это абсолютное зло, и Россия, вступив в борьбу с нынешними последователями Гитлера и Бандеры, на полпути не остановится, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "В последние годы благодаря работе профессиональных историков с архивными материалами, благодаря деятельности поисковых отрядов мы все больше и больше узнаем о преступлениях гитлеровцев и их пособников, таких как бандеровцев в годы Великой Отечественной войны, особенно на оккупированных территориях", - сказал Нарышкин журналистам в рамках церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР в годы Великой Отечественной войны. Мемориал в субботу, в день 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, открыли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. По словам Нарышкина, вопиющим примером геноцида советского народа является гибель миллиона жителей блокадного Ленинграда. "Сегодня выразительная тишина мемориального Пискаревского кладбища и живая семейная память нескольких поколений ленинградцев, петербуржцев не позволит в мире забыть об этой страшной трагедии, об этом страшном преступлении гитлеровцев", - отметил Нарышкин. Российскому народу нет нужды напоминать, что такое нацизм, добавил он. "Нацизм - это горе, страдание и смерть, нацизм - это абсолютное зло", - сказал Нарышкин. "Именно с таких позиций нашей страной оценивалась та угроза, нависшая над мирными жителями Донбасса и Новороссии со стороны неонацистского киевского режима. Я хотел бы, чтобы все услышали: вступив в борьбу с нынешними последователями Гитлера и Бандеры, Россия на полпути не остановится. И открывшийся сегодня мемориальный комплекс еще и еще раз убеждает нас в том, что наше дело правое", - подчеркнул Нарышкин.
https://ria.ru/20240127/germaniya-1923878325.html
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
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россия, украина, владимир путин, сергей нарышкин, российское историческое общество, александр лукашенко, ленинград, в мире
Россия, Украина, Владимир Путин, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Александр Лукашенко, Ленинград, В мире
Россия намерена бороться с неонацизмом на Украине, заявил Нарышкин
Нарышкин: РФ не остановится на полпути в борьбе с неонацизмом на Украине
ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв - РИА Новости. Нацизм - это абсолютное зло, и Россия, вступив в борьбу с нынешними последователями Гитлера и Бандеры, на полпути не остановится, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"В последние годы благодаря работе профессиональных историков с архивными материалами, благодаря деятельности поисковых отрядов мы все больше и больше узнаем о преступлениях гитлеровцев и их пособников, таких как бандеровцев в годы Великой Отечественной войны, особенно на оккупированных территориях", - сказал Нарышкин журналистам в рамках церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР в годы Великой Отечественной войны. Мемориал в субботу, в день 80-летия полного снятия блокады Ленинграда
, открыли президенты России и Белоруссии Владимир Путин
и Александр Лукашенко
.
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По словам Нарышкина, вопиющим примером геноцида советского народа является гибель миллиона жителей блокадного Ленинграда.
"Сегодня выразительная тишина мемориального Пискаревского кладбища и живая семейная память нескольких поколений ленинградцев, петербуржцев не позволит в мире забыть об этой страшной трагедии, об этом страшном преступлении гитлеровцев", - отметил Нарышкин.
Российскому народу нет нужды напоминать, что такое нацизм, добавил он. "Нацизм - это горе, страдание и смерть, нацизм - это абсолютное зло", - сказал Нарышкин.
"Именно с таких позиций нашей страной оценивалась та угроза, нависшая над мирными жителями Донбасса
и Новороссии
со стороны неонацистского киевского режима. Я хотел бы, чтобы все услышали: вступив в борьбу с нынешними последователями Гитлера и Бандеры, Россия на полпути не остановится. И открывшийся сегодня мемориальный комплекс еще и еще раз убеждает нас в том, что наше дело правое", - подчеркнул Нарышкин.
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