https://ria.ru/20240127/naemniki-1923898567.html

СМИ утверждают, что нашли трех наемников из "харьковского" списка

СМИ утверждают, что нашли трех наемников из "харьковского" списка - РИА Новости, 27.01.2024

СМИ утверждают, что нашли трех наемников из "харьковского" списка

Французское новостное агентство Франс Пресс (АФП) утверждает, что связалось с тремя наемниками из Франции, имена которых фигурировали в перечне тех, кто... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T20:21

2024-01-27T20:21

2024-01-27T20:21

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ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Французское новостное агентство Франс Пресс (АФП) утверждает, что связалось с тремя наемниками из Франции, имена которых фигурировали в перечне тех, кто находился в Харькове во время российского удара по расположению французских боевиков, при этом имя одного из них в том списке не значится. Ранее РИА Новости получило от активистов во Франции списки французов, которые, по их данным, находились в Харькове в момент нанесения российского ракетного удара по месту дислокации наемников. Все трое, которых Франс Пресс называет "бывшими французскими военными", отказываются называть себя наемниками, хотя тут же рассказывают, сколько им платят за то, что они воюют. При этом наемничество во Франции запрещено законом. По утверждению АФП, ни один из них не присутствовал в Харькове во время удара российских сил. С одним из них, Беранже Мино, имя которого есть в переданном РИА Новости списке, Франс Пресс якобы удалось встретиться лично 25 января во французской приальпийской коммуне Экс-ле-Бен на востоке страны. В разговоре c агентством 45-летний мужчина, который описывается как "худой с козлиной бородкой с проседью", заявил, что покинул Украину еще в сентябре 2023 года после ранения в бою. Как утверждается в материале, бывший водитель-доставщик изначально был задействован в гуманитарных операциях, однако затем "взялся за оружие". Отмечается, что для подтверждения личности Мино предъявил свой французский паспорт и украинскую военную книжку. Мужчина назвал "невозможным" факт присутствия такого большого числа французских бойцов "в одном месте в одно время", усомнившись, что их вообще находится на Украине больше 50, пишет АФП. При этом, по данным французских источников в сфере безопасности, в настоящий момент на Украине находятся "около 100" наемников из Франции, указывает агентство. Мино также рассказал об условиях службы в армии Украины: по его словам, у иностранных бойцов те же права и обязанности, что и у украинских солдат, однако они в любой момент могут вернуться домой. Зарплата тоже "практически та же" - 20 тысяч гривен или около 500 евро ежемесячно и дополнительные выплаты в размере 100 тысяч гривен за каждый месяц на фронте, говорится в статье. Еще с одним наемником по имени Франк, находящемся "на линии фронта", агентству якобы удалось пообщаться по видеосвязи, свою фамилию мужчина называть не стал. Как утверждает Франс Пресс, он также числится среди боевиков, находившихся в Харькове во время российского удара, однако в списке, переданном ранее РИА Новости, такое имя не фигурирует. АФП указывает на существование "нескольких списков", один из которых раскрывает имена около 30 французов. Пятидесятилетний коренастый мужчина с бородой, являющийся членом Интернационального легиона, заявил Франс Пресс, что о его смерти российские СМИ якобы сообщают уже второй раз. Первый случай произошел осенью 2022 года, когда, по его словам, он потерял в траншее в Запорожской области свою камеру, после чего появились сообщения о гибели всего его отряда, пишет агентство. Наемник также заявил, что "принимает на себя полную ответственность за то, что делает", пишет Франс Пресс. Третий боевик, с которым французское СМИ якобы вышло на связь через мессенджер WhatsApp, называет себя Слай и утверждает, что участвует в боевых действия "на юге Украины". Он заявил, что знает некоторых из списка, кто воевал на Украине в прошлом и вернулся во Францию. Отмечается, что 43-летний мужчина служит в пехотном батальоне. Вместе с этим главный редактор французского журнала Air & Cosmos Ксавье Тительман также заявил, что постоянно поддерживает контакт с французами в Интернациональном легионе и связался "примерно с десятью", чьи имена фигурировали в списке, сообщает Франс Пресс. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Себастьян Лекорню заявлял, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами". При этом французские законы запрещают наемничество.

https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923782354.html

https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923611151.html

https://ria.ru/20240125/oon-1923210082.html

https://ria.ru/20240125/naemniki-1923525584.html

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в мире, украина, франция, россия, вооруженные силы украины, себастьян лекорню