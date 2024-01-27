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Мьянма выразила надежду на превращение России в главного инвестора страны
Мьянма выразила надежду на превращение России в главного инвестора страны - РИА Новости, 27.01.2024
Мьянма выразила надежду на превращение России в главного инвестора страны
Республика Союз Мьянма надеется на превращение России в самого главного инвестора в экономику страны в ближайшее время, заявил союзный министр инвестиций и... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:20
2024-01-27T16:20
2024-01-27T16:30
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Республика Союз Мьянма надеется на превращение России в самого главного инвестора в экономику страны в ближайшее время, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3о в рамках II Российско-Мьянманского бизнес форума на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "Сейчас Россия инвестировала 94 миллиона долларов в экономику Мьянмы, российские инвестиции пока не вышли в топ-3 инвестиций в Мьянму. Но у нас высокие ожидания. Мы верим, что благодаря взаимодействию и диалогу инвестиции со стороны России точно увеличатся в течение нескольких лет. И мы надеемся, что Россия станет самым главным инвестором в нашу экономику Мьянмы. Мы хотим пригласить весь ваш бизнес и инвестиции в нашу страну. Пожалуйста, приезжайте и посмотрите на все сами", - отметил Кан Зо.
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экономика, мьянма, россия
Выставка-форум "Россия", Экономика, Мьянма, Россия
Мьянма выразила надежду на превращение России в главного инвестора страны
Кан Зо: Мьянма надеется на превращение РФ в главного инвестора в страну