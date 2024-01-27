https://ria.ru/20240127/myanma-1923863944.html

Решетников рассказал, что Россия поставляет в Мьянму

Решетников рассказал, что Россия поставляет в Мьянму - РИА Новости, 27.01.2024

Решетников рассказал, что Россия поставляет в Мьянму

Россия заинтересована в поставках в Мьянму удобрений, фармацевтики, машино-технической продукции, расширении поставок топлива, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T16:11

2024-01-27T16:11

2024-01-27T16:11

выставка-форум "россия"

экономика

мьянма

россия

максим решетников

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923850443_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_752f16116ff590df194d6e3dbe37fb5d.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в поставках в Мьянму удобрений, фармацевтики, машино-технической продукции, расширении поставок топлива, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников по итогам межправительственной комиссии Россия-Мьянма. Он напомнил, что за прошлый год товарооборот России и Мьянмы вырос в 2,7 раза. По итогам 11 месяцев 2023 года взаимная торговля двух стран составила 1,1 миллиарда долларов. "Мы поставляем в Мьянму и заинтересованы в расширении поставок минеральных продуктов, мы по запросу Мьянмы поставляем туда нефтепродукты, топливо, дизель. Заинтересованы в поставках удобрений, фармацевтики, машино-технической продукции", - сказал Решетников. По его словам, Мьянма является крупным поставщиком в Россию сельскохозяйственной продукции, риса, фруктов, продукции легкой промышленности. "Обсуждается несколько крупных проектов индустриализации в Мьянме, связанные с энергетикой, с портами, с логистикой … Ряд проектов уже входит в такую стадию, что называется строительную. В частности, у нас мьянманская сторона обеспечила выделение участка для завода по производству удобрений, который существенно повышает продуктивность выращивания риса в республике", - отметил министр.

https://ria.ru/20240127/myanma-1923849480.html

мьянма

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, мьянма, россия, максим решетников, выставка-форум "россия"