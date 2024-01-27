https://ria.ru/20240127/myanma-1923863944.html
Решетников рассказал, что Россия поставляет в Мьянму
Решетников рассказал, что Россия поставляет в Мьянму - РИА Новости, 27.01.2024
Решетников рассказал, что Россия поставляет в Мьянму
Россия заинтересована в поставках в Мьянму удобрений, фармацевтики, машино-технической продукции, расширении поставок топлива, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:11
2024-01-27T16:11
2024-01-27T16:11
выставка-форум "россия"
экономика
мьянма
россия
максим решетников
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в поставках в Мьянму удобрений, фармацевтики, машино-технической продукции, расширении поставок топлива, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников по итогам межправительственной комиссии Россия-Мьянма. Он напомнил, что за прошлый год товарооборот России и Мьянмы вырос в 2,7 раза. По итогам 11 месяцев 2023 года взаимная торговля двух стран составила 1,1 миллиарда долларов. "Мы поставляем в Мьянму и заинтересованы в расширении поставок минеральных продуктов, мы по запросу Мьянмы поставляем туда нефтепродукты, топливо, дизель. Заинтересованы в поставках удобрений, фармацевтики, машино-технической продукции", - сказал Решетников. По его словам, Мьянма является крупным поставщиком в Россию сельскохозяйственной продукции, риса, фруктов, продукции легкой промышленности. "Обсуждается несколько крупных проектов индустриализации в Мьянме, связанные с энергетикой, с портами, с логистикой … Ряд проектов уже входит в такую стадию, что называется строительную. В частности, у нас мьянманская сторона обеспечила выделение участка для завода по производству удобрений, который существенно повышает продуктивность выращивания риса в республике", - отметил министр.
https://ria.ru/20240127/myanma-1923849480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мьянма, россия, максим решетников, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Мьянма, Россия, Максим Решетников, Выставка-форум "Россия"
Решетников рассказал, что Россия поставляет в Мьянму
Решетников: РФ заинтересована в поставках в Мьянму удобрений, лекарств, топлива
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в поставках в Мьянму удобрений, фармацевтики, машино-технической продукции, расширении поставок топлива, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников по итогам межправительственной комиссии Россия-Мьянма.
Он напомнил, что за прошлый год товарооборот России и Мьянмы вырос в 2,7 раза. По итогам 11 месяцев 2023 года взаимная торговля двух стран составила 1,1 миллиарда долларов.
«
"Мы поставляем в Мьянму и заинтересованы в расширении поставок минеральных продуктов, мы по запросу Мьянмы поставляем туда нефтепродукты, топливо, дизель. Заинтересованы в поставках удобрений, фармацевтики, машино-технической продукции", - сказал Решетников.
По его словам, Мьянма является крупным поставщиком в Россию сельскохозяйственной продукции, риса, фруктов, продукции легкой промышленности.
"Обсуждается несколько крупных проектов индустриализации в Мьянме, связанные с энергетикой, с портами, с логистикой … Ряд проектов уже входит в такую стадию, что называется строительную. В частности, у нас мьянманская сторона обеспечила выделение участка для завода по производству удобрений, который существенно повышает продуктивность выращивания риса в республике", - отметил министр.
Власти Мьянмы заявили, что способны защитить российские инвестиции