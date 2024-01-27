https://ria.ru/20240127/myanma-1923851589.html

Мьянма неизменно поддерживает Россию, заявил Решетников

Мьянма неизменно поддерживает Россию, заявил Решетников - РИА Новости, 27.01.2024

Мьянма неизменно поддерживает Россию, заявил Решетников

Мьянма неизменно поддерживает Российскую Федерацию, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках двусторонней межправкомиссии по... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:42

2024-01-27T14:42

2024-01-27T14:42

выставка-форум "россия"

мьянма

россия

максим решетников

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мьянма неизменно поддерживает Российскую Федерацию, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "У нас Мьянмой сложился очень высокий доверительный уровень отношений, в том числе между лидерами наших стран. И Мьянма неизменно поддерживает Российскую Федерацию", - отметил министр. Он добавил, что только за прошлый год товарооборот увеличился в 2,7 раза, а страны имеют потенциал в сотрудничестве в сферах логистики, центральных банков, туризма и поставок.

https://ria.ru/20240127/myanma-1923849480.html

мьянма

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мьянма, россия, максим решетников, выставка-форум "россия"