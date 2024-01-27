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Мьянма неизменно поддерживает Россию, заявил Решетников - РИА Новости, 27.01.2024
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14:42 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/myanma-1923851589.html
Мьянма неизменно поддерживает Россию, заявил Решетников
Мьянма неизменно поддерживает Россию, заявил Решетников - РИА Новости, 27.01.2024
Мьянма неизменно поддерживает Россию, заявил Решетников
Мьянма неизменно поддерживает Российскую Федерацию, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках двусторонней межправкомиссии по... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:42
2024-01-27T14:42
выставка-форум "россия"
мьянма
россия
максим решетников
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мьянма неизменно поддерживает Российскую Федерацию, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "У нас Мьянмой сложился очень высокий доверительный уровень отношений, в том числе между лидерами наших стран. И Мьянма неизменно поддерживает Российскую Федерацию", - отметил министр. Он добавил, что только за прошлый год товарооборот увеличился в 2,7 раза, а страны имеют потенциал в сотрудничестве в сферах логистики, центральных банков, туризма и поставок.
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мьянма, россия, максим решетников, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Мьянма, Россия, Максим Решетников, Выставка-форум "Россия"
Мьянма неизменно поддерживает Россию, заявил Решетников

Решетников отметил очень высокий доверительный уровень отношений РФ с Мьянмой

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". IV заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Выставка Россия. IV заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". IV заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мьянма неизменно поддерживает Российскую Федерацию, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
«
"У нас Мьянмой сложился очень высокий доверительный уровень отношений, в том числе между лидерами наших стран. И Мьянма неизменно поддерживает Российскую Федерацию", - отметил министр.
Он добавил, что только за прошлый год товарооборот увеличился в 2,7 раза, а страны имеют потенциал в сотрудничестве в сферах логистики, центральных банков, туризма и поставок.
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Вчера, 14:35
 
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