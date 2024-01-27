https://ria.ru/20240127/myanma-1923851589.html
Мьянма неизменно поддерживает Россию, заявил Решетников
Мьянма неизменно поддерживает Россию, заявил Решетников - РИА Новости, 27.01.2024
Мьянма неизменно поддерживает Россию, заявил Решетников
Мьянма неизменно поддерживает Российскую Федерацию, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках двусторонней межправкомиссии по... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:42
2024-01-27T14:42
2024-01-27T14:42
выставка-форум "россия"
мьянма
россия
максим решетников
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мьянма неизменно поддерживает Российскую Федерацию, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "У нас Мьянмой сложился очень высокий доверительный уровень отношений, в том числе между лидерами наших стран. И Мьянма неизменно поддерживает Российскую Федерацию", - отметил министр. Он добавил, что только за прошлый год товарооборот увеличился в 2,7 раза, а страны имеют потенциал в сотрудничестве в сферах логистики, центральных банков, туризма и поставок.
https://ria.ru/20240127/myanma-1923849480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, россия, максим решетников, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Мьянма, Россия, Максим Решетников, Выставка-форум "Россия"
Мьянма неизменно поддерживает Россию, заявил Решетников
Решетников отметил очень высокий доверительный уровень отношений РФ с Мьянмой
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мьянма неизменно поддерживает Российскую Федерацию, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
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"У нас Мьянмой сложился очень высокий доверительный уровень отношений, в том числе между лидерами наших стран. И Мьянма неизменно поддерживает Российскую Федерацию", - отметил министр.
Он добавил, что только за прошлый год товарооборот увеличился в 2,7 раза, а страны имеют потенциал в сотрудничестве в сферах логистики, центральных банков, туризма и поставок.
Власти Мьянмы заявили, что способны защитить российские инвестиции