https://ria.ru/20240127/mvd-1923831134.html

В Самаре возбудили второе дело из-за нападения мужчины на женщину-инвалида

В Самаре возбудили второе дело из-за нападения мужчины на женщину-инвалида - РИА Новости, 27.01.2024

В Самаре возбудили второе дело из-за нападения мужчины на женщину-инвалида

Полиция возбудила второе уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) после сообщений в соцсетях о нападении... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T12:14

2024-01-27T12:14

2024-01-27T12:14

происшествия

россия

самара

самарская область

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САМАРА, 27 янв - РИА Новости. Полиция возбудила второе уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) после сообщений в соцсетях о нападении мужчины на женщину-инвалида в Самаре, сообщило ГУМВД по Самарской области в своем Telegram-канале. Ранее несколько местных Telegram-каналов опубликовали информацию о нападении 27 октября мужчины-пассажира на глухонемую женщину-таксиста. На ее сообщение о помощи приехала подруга, которая также является инвалидом с детства по слуху и речи и использует слуховой аппарат. В сообщении соцсетей указано, что конфликт возник после того, как мужчина отказался возместить ущерб за поврежденную дверцу такси, которой он ударил другую машину. На видео, размещенном в каналах, видно, что мужчина стал нецензурно выражаться в отношении одной из женщин и нанес ей несколько ударов. По данным Telegram-каналов, пострадавшая сняла побои, у нее сломан слуховой аппарат. Прокуратура сообщала в своем Telegram-канале, что контролирует расследование уголовного дела, возбужденного полицией по статье 116 УК РФ (побои). Надзорное ведомство также организовало собственную проверку. "В социальных сетях распространяется информация по поводу конфликта в одном из районов города Самара. По данному факту сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела по статьям 116, 167 УК РФ. Все участники конфликта установлены. В настоящее время проводятся следственные действия", - говорится в сообщении ГУМВД России по Самарской области.

https://ria.ru/20240108/mvd-1920124780.html

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происшествия, россия, самара, самарская область