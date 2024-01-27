https://ria.ru/20240127/modernizatsiya-1923853190.html

Очередной этап масштабной модернизации завершен на Костромской ГРЭС

Очередной этап масштабной модернизации завершен на Костромской ГРЭС - РИА Новости, 27.01.2024

Очередной этап масштабной модернизации завершен на Костромской ГРЭС

Очередной этап масштабной модернизации завершен на Костромской ГРЭС в рамках президентской программы, сообщила администрация Костромской области. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:51

2024-01-27T14:51

2024-01-27T14:51

костромская область

костромская область

россия

волгореченск

сергей ситников

николай шульгинов

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КОСТРОМА, 27 янв – РИА Новости. Очередной этап масштабной модернизации завершен на Костромской ГРЭС в рамках президентской программы, сообщила администрация Костромской области. Сообщается, что работы по модернизации Костромской ГРЭС проводятся в рамках программы, поддержанной президентом России Владимиром Путиным. Старт масштабному обновлению был дан в августе 2020 года. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал соглашение с компанией "Интер РАО". Работы позволят не только обеспечить надежные поставки электроэнергии российским потребителям, но и значительно улучшить показатели эффективности производства. В целях оказания предприятию государственной поддержки принят закон Костромской области, позволивший филиалу "Костромская ГРЭС" применить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. После завершения проекта налоговые отчисления Костромской ГРЭС в бюджет региона вырастут в два раза, информирует областная администрация. Всего в рамках инвестиционного проекта поэтапной модернизации подлежат восемь энергоблоков Костромской ГРЭС. Первый отремонтированный турбоагрегат был запущен в декабре 2021 года, второй - в июне 2022 года. На третьем по счету модернизированном энергоблоке проведен самый большой объем работ. Всё оборудование, использованное для модернизации – отечественного производства, информирует обладминистрация. В результате энергоблок стал более экономичным по расходу топлива, улучшены его экологические характеристики. С пуском еще одного модернизированного энергоблока мощность всей станции достигла 3690 МВт. Губернатор Сергей Ситников на церемонии запуска оборудования в Волгореченске подчеркнул, что костромские энергетики очень четко выполняют задачи, которые были поставлены президентом. "Впереди еще несколько лет работы. Станция будет модернизирована полностью, в полном объеме. Я сегодня хочу поблагодарить от всей души Министерство. Хочу поблагодарить "Интер РАО" за совместную работу, которую мы проводим", - отметил губернатор. В запуске обновленного энергоблока по видеосвязи участвовал министр энергетики России Николай Шульгинов. "Модернизация даёт нам повышение экологичности, экономичности, эффективности, надежности и продление ресурса. Программа модернизации на этом не заканчивается, она будет продолжаться и дальше. Мы выполняем поручение президента, несмотря на санкции, на внешнее давление, продолжаем работу по развитию энергетики, ее модернизации, и гордимся своей работой", - обратился Шульгинов к участникам церемонии. По данным обладминистрации, в настоящее время на Костромской ГРЭС ведется модернизация ещё одного энергоблока. Работы планируется завершить в марте 2024 года. Костромская ГРЭС входит в тройку крупнейших электростанций страны. Она вырабатывает около 1,5% от общего объёма производимой в России электроэнергии и производит 94,8% электроэнергии в Костромской области.

https://ria.ru/20240125/kostroma-1923448895.html

https://ria.ru/20240122/semya-1922828473.html

https://ria.ru/20240116/zavod-1921696334.html

https://ria.ru/20240115/perevypolnila-1921494571.html

костромская область

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костромская область, россия, волгореченск, сергей ситников, николай шульгинов