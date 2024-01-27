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Очередной этап масштабной модернизации завершен на Костромской ГРЭС - РИА Новости, 27.01.2024
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Костромская область
Костромская область
 
14:51 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/modernizatsiya-1923853190.html
Очередной этап масштабной модернизации завершен на Костромской ГРЭС
Очередной этап масштабной модернизации завершен на Костромской ГРЭС - РИА Новости, 27.01.2024
Очередной этап масштабной модернизации завершен на Костромской ГРЭС
Очередной этап масштабной модернизации завершен на Костромской ГРЭС в рамках президентской программы, сообщила администрация Костромской области. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:51
2024-01-27T14:51
костромская область
костромская область
россия
волгореченск
сергей ситников
николай шульгинов
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КОСТРОМА, 27 янв – РИА Новости. Очередной этап масштабной модернизации завершен на Костромской ГРЭС в рамках президентской программы, сообщила администрация Костромской области. Сообщается, что работы по модернизации Костромской ГРЭС проводятся в рамках программы, поддержанной президентом России Владимиром Путиным. Старт масштабному обновлению был дан в августе 2020 года. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал соглашение с компанией "Интер РАО". Работы позволят не только обеспечить надежные поставки электроэнергии российским потребителям, но и значительно улучшить показатели эффективности производства. В целях оказания предприятию государственной поддержки принят закон Костромской области, позволивший филиалу "Костромская ГРЭС" применить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. После завершения проекта налоговые отчисления Костромской ГРЭС в бюджет региона вырастут в два раза, информирует областная администрация. Всего в рамках инвестиционного проекта поэтапной модернизации подлежат восемь энергоблоков Костромской ГРЭС. Первый отремонтированный турбоагрегат был запущен в декабре 2021 года, второй - в июне 2022 года. На третьем по счету модернизированном энергоблоке проведен самый большой объем работ. Всё оборудование, использованное для модернизации – отечественного производства, информирует обладминистрация. В результате энергоблок стал более экономичным по расходу топлива, улучшены его экологические характеристики. С пуском еще одного модернизированного энергоблока мощность всей станции достигла 3690 МВт. Губернатор Сергей Ситников на церемонии запуска оборудования в Волгореченске подчеркнул, что костромские энергетики очень четко выполняют задачи, которые были поставлены президентом. "Впереди еще несколько лет работы. Станция будет модернизирована полностью, в полном объеме. Я сегодня хочу поблагодарить от всей души Министерство. Хочу поблагодарить "Интер РАО" за совместную работу, которую мы проводим", - отметил губернатор. В запуске обновленного энергоблока по видеосвязи участвовал министр энергетики России Николай Шульгинов. "Модернизация даёт нам повышение экологичности, экономичности, эффективности, надежности и продление ресурса. Программа модернизации на этом не заканчивается, она будет продолжаться и дальше. Мы выполняем поручение президента, несмотря на санкции, на внешнее давление, продолжаем работу по развитию энергетики, ее модернизации, и гордимся своей работой", - обратился Шульгинов к участникам церемонии. По данным обладминистрации, в настоящее время на Костромской ГРЭС ведется модернизация ещё одного энергоблока. Работы планируется завершить в марте 2024 года. Костромская ГРЭС входит в тройку крупнейших электростанций страны. Она вырабатывает около 1,5% от общего объёма производимой в России электроэнергии и производит 94,8% электроэнергии в Костромской области.
https://ria.ru/20240125/kostroma-1923448895.html
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костромская область, россия, волгореченск, сергей ситников, николай шульгинов
Костромская область, Костромская область, Россия, Волгореченск, Сергей Ситников, Николай Шульгинов
Очередной этап масштабной модернизации завершен на Костромской ГРЭС

Очередной этап масштабной модернизации завершен на Костромской ГРЭС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКостромская ГРЭС в городе Волгореченск Костромской области
Костромская ГРЭС в городе Волгореченск Костромской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Костромская ГРЭС в городе Волгореченск Костромской области. Архивное фото
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КОСТРОМА, 27 янв – РИА Новости. Очередной этап масштабной модернизации завершен на Костромской ГРЭС в рамках президентской программы, сообщила администрация Костромской области.
Сообщается, что работы по модернизации Костромской ГРЭС проводятся в рамках программы, поддержанной президентом России Владимиром Путиным. Старт масштабному обновлению был дан в августе 2020 года. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал соглашение с компанией "Интер РАО". Работы позволят не только обеспечить надежные поставки электроэнергии российским потребителям, но и значительно улучшить показатели эффективности производства.
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25 января, 15:57
В целях оказания предприятию государственной поддержки принят закон Костромской области, позволивший филиалу "Костромская ГРЭС" применить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. После завершения проекта налоговые отчисления Костромской ГРЭС в бюджет региона вырастут в два раза, информирует областная администрация.
Всего в рамках инвестиционного проекта поэтапной модернизации подлежат восемь энергоблоков Костромской ГРЭС. Первый отремонтированный турбоагрегат был запущен в декабре 2021 года, второй - в июне 2022 года.
На третьем по счету модернизированном энергоблоке проведен самый большой объем работ. Всё оборудование, использованное для модернизации – отечественного производства, информирует обладминистрация. В результате энергоблок стал более экономичным по расходу топлива, улучшены его экологические характеристики. С пуском еще одного модернизированного энергоблока мощность всей станции достигла 3690 МВт.
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Губернатор Сергей Ситников на церемонии запуска оборудования в Волгореченске подчеркнул, что костромские энергетики очень четко выполняют задачи, которые были поставлены президентом.
"Впереди еще несколько лет работы. Станция будет модернизирована полностью, в полном объеме. Я сегодня хочу поблагодарить от всей души Министерство. Хочу поблагодарить "Интер РАО" за совместную работу, которую мы проводим", - отметил губернатор.
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16 января, 17:55
В запуске обновленного энергоблока по видеосвязи участвовал министр энергетики России Николай Шульгинов. "Модернизация даёт нам повышение экологичности, экономичности, эффективности, надежности и продление ресурса. Программа модернизации на этом не заканчивается, она будет продолжаться и дальше. Мы выполняем поручение президента, несмотря на санкции, на внешнее давление, продолжаем работу по развитию энергетики, ее модернизации, и гордимся своей работой", - обратился Шульгинов к участникам церемонии.
По данным обладминистрации, в настоящее время на Костромской ГРЭС ведется модернизация ещё одного энергоблока. Работы планируется завершить в марте 2024 года.
Костромская ГРЭС входит в тройку крупнейших электростанций страны. Она вырабатывает около 1,5% от общего объёма производимой в России электроэнергии и производит 94,8% электроэнергии в Костромской области.
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