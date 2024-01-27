https://ria.ru/20240127/migratsiya-1923889374.html

Маск: пограничникам в США поручили содействовать нелегальной миграции

Маск: пограничникам в США поручили содействовать нелегальной миграции - РИА Новости, 27.01.2024

Маск: пограничникам в США поручили содействовать нелегальной миграции

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что пограничному патрулю на южной границе США получено содействовать нелегальной миграции в Соединенные Штаты. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T19:05

2024-01-27T19:05

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илон маск

миграционный кризис в техасе

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что пограничному патрулю на южной границе США получено содействовать нелегальной миграции в Соединенные Штаты. "Строительство стены - отвлекающий маневр. Чтобы исправить эту ситуацию, не нужна стена. Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в США. Фундаментальная проблема заключается в том, что любой может попросить убежища без каких-либо доказательств, а это означает, что вся Земля может приехать в Америку", - написал Маск в соцсети Х. Администрация Байдена конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к проникновению в США рекордного количества нелегалов. Администрация, со своей стороны, называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными. Верховный суд ранее вынес решение, потребовав от губернатора Техаса Грега Эбботта убрать барьер, выставленный для сдерживания потока мигрантов. В пятницу истек срок, в течение которого Эбботт должен был допустить федеральных служащих к участку границы для демонтажа заграждений. Руководство 25 американских штатов тогда же обвинило Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, а сам Эбботт открыто дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.

https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html

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в мире, сша, техас, земля, илон маск, миграционный кризис в техасе