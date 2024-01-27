Маск: пограничникам в США поручили содействовать нелегальной миграции
Маск: пограничникам на юге США поручили содействовать нелегальной миграции
© AP Photo / Eric GayМужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики
© AP Photo / Eric Gay
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что пограничному патрулю на южной границе США получено содействовать нелегальной миграции в Соединенные Штаты.
"Строительство стены - отвлекающий маневр. Чтобы исправить эту ситуацию, не нужна стена. Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в США. Фундаментальная проблема заключается в том, что любой может попросить убежища без каких-либо доказательств, а это означает, что вся Земля может приехать в Америку", - написал Маск в соцсети Х.
Администрация Байдена конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к проникновению в США рекордного количества нелегалов. Администрация, со своей стороны, называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными.
Верховный суд ранее вынес решение, потребовав от губернатора Техаса Грега Эбботта убрать барьер, выставленный для сдерживания потока мигрантов. В пятницу истек срок, в течение которого Эбботт должен был допустить федеральных служащих к участку границы для демонтажа заграждений. Руководство 25 американских штатов тогда же обвинило Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, а сам Эбботт открыто дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.