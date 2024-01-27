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Песков объяснил, зачем руководство ФРГ вспоминает "русского медведя" - РИА Новости, 27.01.2024
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14:45 27.01.2024 (обновлено: 15:12 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/medved-1923851955.html
Песков объяснил, зачем руководство ФРГ вспоминает "русского медведя"
Песков объяснил, зачем руководство ФРГ вспоминает "русского медведя" - РИА Новости, 27.01.2024
Песков объяснил, зачем руководство ФРГ вспоминает "русского медведя"
Германия столкнулась с экономическими проблемами, которые повлекли за собой социальные, чтобы отвлечь внимание от этой ситуации, они решили вспомнить... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:45
2024-01-27T15:12
в мире
германия
россия
прибалтика
дмитрий песков
павел зарубин
борис писториус
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Германия столкнулась с экономическими проблемами, которые повлекли за собой социальные, чтобы отвлечь внимание от этой ситуации, они решили вспомнить "страшилку" о русском медведе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео ответа опубликовано в Telegram-канале Павлу Зарубину.Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пока не видит угрозы нападения РФ на территорию НАТО, но "через пять - восемь лет возможен иной сценарий". "Экономические проблемы налицо, значит, конкурентоспособность знаменитого германского производства падает, издержки растут экономические, социальная нагрузка растёт, германские фермеры выходят на улицу... Они вышли на улицы. То есть, чаша терпения полностью переполнена. Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации, будь то страны Прибалтики, будь то Германия, наверняка последуют ещё какие-то страны - лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе, тем более, в условиях, когда его разбудили", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
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в мире, германия, россия, прибалтика, дмитрий песков, павел зарубин, борис писториус, нато
В мире, Германия, Россия, Прибалтика, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Борис Писториус, НАТО
Песков объяснил, зачем руководство ФРГ вспоминает "русского медведя"

Песков: руководство ФРГ вспоминает русского медведя из-за внутренних проблем

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Германия столкнулась с экономическими проблемами, которые повлекли за собой социальные, чтобы отвлечь внимание от этой ситуации, они решили вспомнить "страшилку" о русском медведе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео ответа опубликовано в Telegram-канале Павлу Зарубину.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пока не видит угрозы нападения РФ на территорию НАТО, но "через пять - восемь лет возможен иной сценарий".
«
"Экономические проблемы налицо, значит, конкурентоспособность знаменитого германского производства падает, издержки растут экономические, социальная нагрузка растёт, германские фермеры выходят на улицу... Они вышли на улицы. То есть, чаша терпения полностью переполнена. Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации, будь то страны Прибалтики, будь то Германия, наверняка последуют ещё какие-то страны - лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе, тем более, в условиях, когда его разбудили", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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В миреГерманияРоссияПрибалтикаДмитрий ПесковПавел ЗарубинБорис ПисториусНАТО
 
 
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