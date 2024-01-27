https://ria.ru/20240127/leningrad-1923817098.html
Церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда
Церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
Церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Санкт-Петербурге проходит торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:46
2024-01-27T10:46
2024-01-27T10:46
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
санкт-петербург
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В Санкт-Петербурге проходит торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда.
ленинград
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда
Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда
2024-01-27T10:46
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PT100M16S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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4.7
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ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), санкт-петербург, видео
Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944), Санкт-Петербург
Церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Санкт-Петербурге проходит торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда.
2024-01-27T10:46
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PT100M16S
В Санкт-Петербурге проходит торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда.