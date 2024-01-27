https://ria.ru/20240127/khusity-1923799383.html

США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов

США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов - РИА Новости, 27.01.2024

США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х, что в субботу нанесло удар по противокорабельной ракете хуситов - правящего на... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T05:40

2024-01-27T05:40

2024-01-27T05:48

в мире

сша

военная операция сша и британии в йемене

йемен

ансар алла

красное море

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х, что в субботу нанесло удар по противокорабельной ракете хуситов - правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла", нацеленной в Красное море и подготовленной к запуску."Двадцать седьмого января примерно в 3.45 (совпадает с мск - ред.) силы Центрального командования США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, нацеленной в Красное море и подготовленной к запуску", - говорится в сообщении командования.Как отмечается, силы командования определили, что ракета представляет угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе."Впоследствии вооруженные силы США нанесли удар и уничтожили ракету в целях самообороны", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240126/khusity-1923777748.html

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в мире, сша, военная операция сша и британии в йемене, йемен, ансар алла, красное море, вооруженные силы сша