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США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов - РИА Новости, 27.01.2024
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05:40 27.01.2024 (обновлено: 05:48 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/khusity-1923799383.html
США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов
США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов - РИА Новости, 27.01.2024
США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х, что в субботу нанесло удар по противокорабельной ракете хуситов - правящего на... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T05:40
2024-01-27T05:48
в мире
сша
военная операция сша и британии в йемене
йемен
ансар алла
красное море
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х, что в субботу нанесло удар по противокорабельной ракете хуситов - правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла", нацеленной в Красное море и подготовленной к запуску."Двадцать седьмого января примерно в 3.45 (совпадает с мск - ред.) силы Центрального командования США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, нацеленной в Красное море и подготовленной к запуску", - говорится в сообщении командования.Как отмечается, силы командования определили, что ракета представляет угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе."Впоследствии вооруженные силы США нанесли удар и уничтожили ракету в целях самообороны", - добавляется в сообщении.
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в мире, сша, военная операция сша и британии в йемене, йемен, ансар алла, красное море, вооруженные силы сша
В мире, США, Военная операция США и Британии в Йемене, Йемен, Ансар Алла, Красное море, Вооруженные силы США
США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов

CENTCOM: США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов

© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattCамолет, взлетающий с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) во время выполнения полетов в Красном море
Cамолет, взлетающий с авианосца Дуайт Д. Эйзенхауэр (CVN 69) во время выполнения полетов в Красном море - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Cамолет, взлетающий с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) во время выполнения полетов в Красном море. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х, что в субботу нанесло удар по противокорабельной ракете хуситов - правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла", нацеленной в Красное море и подготовленной к запуску.
«
"Двадцать седьмого января примерно в 3.45 (совпадает с мск - ред.) силы Центрального командования США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, нацеленной в Красное море и подготовленной к запуску", - говорится в сообщении командования.
Как отмечается, силы командования определили, что ракета представляет угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе.
"Впоследствии вооруженные силы США нанесли удар и уничтожили ракету в целях самообороны", - добавляется в сообщении.
Красное море - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британский танкер в Аденском заливе
26 января, 22:30
 
В миреСШАВоенная операция США и Британии в ЙеменеЙеменАнсар АллаКрасное мореВооруженные силы США
 
 
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