https://ria.ru/20240127/khusity-1923799383.html
США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов
США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов - РИА Новости, 27.01.2024
США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х, что в субботу нанесло удар по противокорабельной ракете хуситов - правящего на... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T05:40
2024-01-27T05:40
2024-01-27T05:48
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х, что в субботу нанесло удар по противокорабельной ракете хуситов - правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла", нацеленной в Красное море и подготовленной к запуску."Двадцать седьмого января примерно в 3.45 (совпадает с мск - ред.) силы Центрального командования США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, нацеленной в Красное море и подготовленной к запуску", - говорится в сообщении командования.Как отмечается, силы командования определили, что ракета представляет угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе."Впоследствии вооруженные силы США нанесли удар и уничтожили ракету в целях самообороны", - добавляется в сообщении.
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В мире, США, Военная операция США и Британии в Йемене, Йемен, Ансар Алла, Красное море, Вооруженные силы США
США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов
CENTCOM: США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов