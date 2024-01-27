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Хезболла нанесла удары по девяти позициям израильской армии

Хезболла нанесла удары по девяти позициям израильской армии - РИА Новости, 27.01.2024

Хезболла нанесла удары по девяти позициям израильской армии

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что в пятницу нанесло удары по девяти позициям израильской армии. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T01:38

2024-01-27T01:38

2024-01-27T01:38

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 27 янв - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что в пятницу нанесло удары по девяти позициям израильской армии. В заявлении движения отмечается, что в ходе ударов по приграничным позициям израильских военных были использованы ракеты и другое вооружение. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240126/konflikt-1915630213.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году