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Хезболла нанесла удары по девяти позициям израильской армии
Хезболла нанесла удары по девяти позициям израильской армии - РИА Новости, 27.01.2024
Хезболла нанесла удары по девяти позициям израильской армии
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что в пятницу нанесло удары по девяти позициям израильской армии. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T01:38
2024-01-27T01:38
2024-01-27T01:38
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 27 янв - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что в пятницу нанесло удары по девяти позициям израильской армии. В заявлении движения отмечается, что в ходе ударов по приграничным позициям израильских военных были использованы ракеты и другое вооружение. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240126/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хезболла нанесла удары по девяти позициям израильской армии
Хезболла заявила, что нанесла удары по девяти позициям израильской армии