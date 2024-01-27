Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт: Берлин лицемерно не замечает почитания Бандеры на Украине - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/germaniya-1923878325.html
Вагенкнехт: Берлин лицемерно не замечает почитания Бандеры на Украине
Вагенкнехт: Берлин лицемерно не замечает почитания Бандеры на Украине - РИА Новости, 27.01.2024
Вагенкнехт: Берлин лицемерно не замечает почитания Бандеры на Украине
Правительство Германии предпочитает не замечать почитания нацистского пособника Степана Бандеры на Украине, что свидетельствует об их двойных стандартах и... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:39
2024-01-27T17:39
в мире
украина
степан бандера
сара вагенкнехт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779946975_0:1294:2047:2445_1920x0_80_0_0_3221eb2a5f2b5cdf81cf82635e12341c.jpg
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Правительство Германии предпочитает не замечать почитания нацистского пособника Степана Бандеры на Украине, что свидетельствует об их двойных стандартах и лицемерии, заявила политик Сара Вагенкнехт на первом съезде основанной ей партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ). "В стране, которая якобы так доблестно защищает "нашу свободу" и "наши ценности" пособник нацистов Степан Бандера, чьи боевики участвовали в Холокосте и который несет ответственность за убийства тысяч евреев, русских и поляков, защищают и почитают как национального героя, в его честь называют улицы и площади", - заявила она. По словам Вагенкнехт, ей кажется странным, что такая открытость правой идеологии на Украине "ничуть не беспокоит зеленых апостолов морали" в германском правительстве. "Это показывает двойные стандарты и лицемерие их политики", - добавила она. Выступление транслировалось на сайте ССВ. В субботу, спустя всего несколько недель после учредительного собрания, в Берлине собрался первый съезд партии ССВ. Свыше 400 новых членов партии избирают исполнительный комитет и президиум, а также проголосуют за свой устав. Будет согласована программа июньских выборов в Европарламент и список с кандидатами на предстоящие выборы в ландтаги Саксонии и Тюрингии в начале сентября. Бандера – лидер "Организации украинских националистов" (ОУН)*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. В сентябре прошлого года издании Junge Welt опубликовало ответ кабмина страны на запрос тогдашнего депутата от Левой партии Севим Дагделен (перешла в ССВ). В нем правительство Германии, осуждая любые формы правоэкстремизма, расизма и антисемитизм, не стало охарактеризовывать данными словами нацистского коллаборанта Степана Бандеру, дивизию СС "Галичину", ОУН-УПА* или современный украинский нацбатальон "Азов"**.* Запрещенная в России националистическая организация** Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240127/germaniya-1923860562.html
https://ria.ru/20240127/natsizm-1923814725.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779946975_0:1102:2047:2637_1920x0_80_0_0_2456e70cd126679846c070119df6346b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, степан бандера, сара вагенкнехт
В мире, Украина, Степан Бандера, Сара Вагенкнехт
Вагенкнехт: Берлин лицемерно не замечает почитания Бандеры на Украине

Вагенкнехт: власти Германии лицемерно не замечают почитания Бандеры на Украине

© РИА Новости / СтрингерУчастники марша националистов в честь дня рождения Степана Бандеры во Львове
Участники марша националистов в честь дня рождения Степана Бандеры во Львове - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Участники марша националистов в честь дня рождения Степана Бандеры во Львове. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Правительство Германии предпочитает не замечать почитания нацистского пособника Степана Бандеры на Украине, что свидетельствует об их двойных стандартах и лицемерии, заявила политик Сара Вагенкнехт на первом съезде основанной ей партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ).
"В стране, которая якобы так доблестно защищает "нашу свободу" и "наши ценности" пособник нацистов Степан Бандера, чьи боевики участвовали в Холокосте и который несет ответственность за убийства тысяч евреев, русских и поляков, защищают и почитают как национального героя, в его честь называют улицы и площади", - заявила она.
Советские врачи и представители Красного Креста среди узников Освенцима в первые часы после освобождения лагеря - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
В Германии съезд партии Вагенкнехт начался с благодарности Красной армии
Вчера, 15:44
По словам Вагенкнехт, ей кажется странным, что такая открытость правой идеологии на Украине "ничуть не беспокоит зеленых апостолов морали" в германском правительстве. "Это показывает двойные стандарты и лицемерие их политики", - добавила она. Выступление транслировалось на сайте ССВ.
В субботу, спустя всего несколько недель после учредительного собрания, в Берлине собрался первый съезд партии ССВ. Свыше 400 новых членов партии избирают исполнительный комитет и президиум, а также проголосуют за свой устав. Будет согласована программа июньских выборов в Европарламент и список с кандидатами на предстоящие выборы в ландтаги Саксонии и Тюрингии в начале сентября.
Бандера – лидер "Организации украинских националистов" (ОУН)*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
В сентябре прошлого года издании Junge Welt опубликовало ответ кабмина страны на запрос тогдашнего депутата от Левой партии Севим Дагделен (перешла в ССВ). В нем правительство Германии, осуждая любые формы правоэкстремизма, расизма и антисемитизм, не стало охарактеризовывать данными словами нацистского коллаборанта Степана Бандеру, дивизию СС "Галичину", ОУН-УПА* или современный украинский нацбатальон "Азов"**.
* Запрещенная в России националистическая организация
** Запрещенная в России террористическая организация
Мемориальный комплекс Менора на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
В СПЧ назвали героизацию нацизма неусвоенным уроком Холокоста
Вчера, 10:58
 
В миреУкраинаСтепан БандераСара Вагенкнехт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала