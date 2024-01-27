https://ria.ru/20240127/germaniya-1923878325.html

Вагенкнехт: Берлин лицемерно не замечает почитания Бандеры на Украине

Вагенкнехт: Берлин лицемерно не замечает почитания Бандеры на Украине - РИА Новости, 27.01.2024

Вагенкнехт: Берлин лицемерно не замечает почитания Бандеры на Украине

Правительство Германии предпочитает не замечать почитания нацистского пособника Степана Бандеры на Украине, что свидетельствует об их двойных стандартах и... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:39

2024-01-27T17:39

2024-01-27T17:39

в мире

украина

степан бандера

сара вагенкнехт

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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Правительство Германии предпочитает не замечать почитания нацистского пособника Степана Бандеры на Украине, что свидетельствует об их двойных стандартах и лицемерии, заявила политик Сара Вагенкнехт на первом съезде основанной ей партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ). "В стране, которая якобы так доблестно защищает "нашу свободу" и "наши ценности" пособник нацистов Степан Бандера, чьи боевики участвовали в Холокосте и который несет ответственность за убийства тысяч евреев, русских и поляков, защищают и почитают как национального героя, в его честь называют улицы и площади", - заявила она. По словам Вагенкнехт, ей кажется странным, что такая открытость правой идеологии на Украине "ничуть не беспокоит зеленых апостолов морали" в германском правительстве. "Это показывает двойные стандарты и лицемерие их политики", - добавила она. Выступление транслировалось на сайте ССВ. В субботу, спустя всего несколько недель после учредительного собрания, в Берлине собрался первый съезд партии ССВ. Свыше 400 новых членов партии избирают исполнительный комитет и президиум, а также проголосуют за свой устав. Будет согласована программа июньских выборов в Европарламент и список с кандидатами на предстоящие выборы в ландтаги Саксонии и Тюрингии в начале сентября. Бандера – лидер "Организации украинских националистов" (ОУН)*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. В сентябре прошлого года издании Junge Welt опубликовало ответ кабмина страны на запрос тогдашнего депутата от Левой партии Севим Дагделен (перешла в ССВ). В нем правительство Германии, осуждая любые формы правоэкстремизма, расизма и антисемитизм, не стало охарактеризовывать данными словами нацистского коллаборанта Степана Бандеру, дивизию СС "Галичину", ОУН-УПА* или современный украинский нацбатальон "Азов"**.* Запрещенная в России националистическая организация** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240127/germaniya-1923860562.html

https://ria.ru/20240127/natsizm-1923814725.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, степан бандера, сара вагенкнехт