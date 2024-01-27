https://ria.ru/20240127/finansirovanie-1923884463.html

Британия приостановила финансирование БАПОР

Британия приостановила финансирование БАПОР - РИА Новости, 27.01.2024

Британия приостановила финансирование БАПОР

Великобритания временно приостановила финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне обвинений о якобы... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T18:31

2024-01-27T18:31

2024-01-27T18:31

в мире

антониу гутерреш

хамас

бапор

оон

великобритания

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910566155_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_19edda4e638ed095455c8ae843f87bfc.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Великобритания временно приостановила финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне обвинений о якобы причастности некоторых сотрудников этого агентства к атакам палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года на Израиль, говорится в сообщении МИД Великобритании. "Великобритания временно приостанавливает любое будущее финансирование БАПОР, пока мы изучаем эти вызывающие обеспокоенность заявления", - говорится в сообщении на сайте британского МИД. Вместе с тем в британском внешнеполитическом ведомстве отметили, что королевство остается приверженным доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. БАПОР ранее получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну и приняло решение расторгнуть с ними контракты. В пятницу генсек ООН Антониу Гутерреш призвал расследовать эти обвинения. Ранее США и Канада на фоне опасений в связи с возможной причастностью сотрудников БАПОР к атакам ХАМАС заявили, что приостанавливают выделение агентству дополнительного финансирования. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 26 тысяч, более 64 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

великобритания

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, антониу гутерреш, хамас, бапор, оон, великобритания, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году