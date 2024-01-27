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В Саранске двоих мужчин зарезали в машине за слишком громкую музыку

В Саранске двоих мужчин зарезали в машине за слишком громкую музыку - РИА Новости, 27.01.2024

В Саранске двоих мужчин зарезали в машине за слишком громкую музыку

Житель Саранска задержан по подозрению в убийстве двух мужчин, которых зарезал, предположительно, из-за того, что они слишком громко включали автомагнитолу,... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T19:22

2024-01-27T19:22

2024-01-27T19:22

происшествия

саранск

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Житель Саранска задержан по подозрению в убийстве двух мужчин, которых зарезал, предположительно, из-за того, что они слишком громко включали автомагнитолу, сообщает СУСК РФ по Мордовии. По данным следствия, тела двух мужчин в возрасте 28 лет с ножевыми ранениями были обнаружены около 2 часов ночи 27 января на улице возле автомашины, припаркованной у многоэтажного дома по Проспекту 50-летия Октября. "По предварительным данным, к убийству причастен 43-летний житель дома, возле которого обнаружены тела двух мужчин. Как полагает следствие, преступление подозреваемым совершено в ходе ссоры, возникшей из-за того, что мужчины громко слушали музыку в автомашине, чем вызвали недовольство фигуранта. В настоящее время он задержан, с ним работают следователи", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), устанавливаются все обстоятельства преступления. Ход расследования взят на контроль руководителем Следственного управления по республике.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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происшествия, саранск, россия