https://ria.ru/20240127/blokada-1923886712.html

Путин объявил минуту молчания в память о жертвах блокады Ленинграда

Путин объявил минуту молчания в память о жертвах блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024

Путин объявил минуту молчания в память о жертвах блокады Ленинграда

Президент России Путин объявил минуту молчания в память о погибших жителях и защитниках блокадного Ленинграда. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T18:39

2024-01-27T18:39

2024-01-27T19:13

блокада ленинграда (1941-1944)

ленинград

общество

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Путин объявил минуту молчания в память о погибших жителях и защитниках блокадного Ленинграда.Президент в субботу приехал на концерт, посвященный 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Выступая на концерте, он попросил почтить минутой молчания память всех погибших защитников Ленинграда и жителей осажденного и непокорившегося врагу города.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

ленинград

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Минута молчания на концерте, посвященном 80-летию освобождения Ленинграда Минута молчания на концерте, посвященном 80-летию освобождения Ленинграда 2024-01-27T18:39 true PT1M08S

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блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, общество, россия