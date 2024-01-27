https://ria.ru/20240127/blokada-1923886712.html
Путин объявил минуту молчания в память о жертвах блокады Ленинграда
Путин объявил минуту молчания в память о жертвах блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
Путин объявил минуту молчания в память о жертвах блокады Ленинграда
Президент России Путин объявил минуту молчания в память о погибших жителях и защитниках блокадного Ленинграда. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T18:39
2024-01-27T18:39
2024-01-27T19:13
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Путин объявил минуту молчания в память о погибших жителях и защитниках блокадного Ленинграда.Президент в субботу приехал на концерт, посвященный 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Выступая на концерте, он попросил почтить минутой молчания память всех погибших защитников Ленинграда и жителей осажденного и непокорившегося врагу города.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
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Минута молчания на концерте, посвященном 80-летию освобождения Ленинграда
Минута молчания на концерте, посвященном 80-летию освобождения Ленинграда
2024-01-27T18:39
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блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, общество, россия
Блокада Ленинграда (1941-1944), Ленинград, Общество, Россия
Путин объявил минуту молчания в память о жертвах блокады Ленинграда
Путин объявил минуту молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда