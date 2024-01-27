Оцифрованный архив об эвакуированных блокадниках передали Санкт-Петербургу

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В день 80-летия снятия блокады Ленинграда региональные архивы и корпорация ЭЛАР официально подвели промежуточные итоги работ в рамках поручения президента Российской Федерации и передали Архивному комитету Санкт-Петербурга оцифрованный массив данных о судьбах эвакуированных блокадников, сообщает пресс-служба ЭЛАР. В День 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на выставке-форуме "Россия" состоялась официальная передача Архивному комитету Санкт-Петербурга впервые оцифрованных материалов об эвакуированных в регионы жителях блокадного Ленинграда. Сбор и оцифровка документов осуществлялись в течение двух лет в рамках выполнения поручения президента Российской Федерации. К исполнению были подключены главы 44 регионов и 144 региональных архива. Техническим исполнителем и координатором масштабного проекта выступила корпорация ЭЛАР, которая имеет многолетний опыт работы по увековечению памяти героев, являясь также техническим исполнителем таких интернет-проектов как "ОБД Мемориал", "Подвиг Народа" и "Память Народа". В материале отмечается, что к началу 2024 года оцифровано более 5 тысяч архивных дел в составе более 180 тысяч листов, собраны документы о судьбе более чем 684 тысяч эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. Региональными архивами и корпорацией ЭЛАР под руководством администрации президента РФ была проведена работа по увековечению памяти жителей блокадного Ленинграда, которые в годы Великой Отечественной войны были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от нацистов. Отобранные и отсканированные на местах документы были обработаны и сведены в единую базу данных специалистами ЭЛАР. "Установление и увековечивание судеб каждого жителя осажденного города и каждого участника обороны Ленинграда — это возможность еще раз вспомнить Героев войны, отдать дань их отваге и мужеству и передать поколениям максимально полные сведения об исторически значимых событиях и соотечественниках, защищавших Родину. Важно также привлечь молодое поколение потомков и волонтеров к работе по поиску, дополнению информации о жителях и корректировке ошибок", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, основной объем информации в рамках выполнения поручения президента РФ уже собран, но работа по поиску продолжается. Предстоит провести аналогичную работу в архивах стран–бывших республик СССР, куда также проходила эвакуация жителей из осажденного города. Собранные материалы уже доступны на портале "Книга Памяти блокадного Ленинграда", где, помимо этого, опубликована и другая информация о жителях и защитниках Ленинграда из открытых источников. Кроме того, на сайте опубликованы с привязкой к конкретным персоналиям записи о погибших из Книг Памяти, записи мемориалов и кладбищ Санкт-Петербурга, сведения об эвакуации и судьбе в эвакуации, награды, включая награждения медалью "За оборону Ленинграда", документы портала "Память Народа" на военнослужащих о награждениях, о раненых, погибших и пропавших без вести, информация о ветеранах и судьбе жителей, переживших блокаду. Таким образом, в одной точке доступа собрана максимально полная и систематизированная информация для простого поиска родных и близких, соседей по дому, что дает возможность найти все доступные данные о судьбе пропавших без вести, эвакуированных, узнать места захоронения погибших и, тем самым, почтить и сохранить память о своих Героях. "Проект "Книга Памяти блокадного Ленинграда" является интерактивной площадкой и предусматривает для пользователей возможность самостоятельного наполнения портала личными документами для уточнения судеб участников ВОВ", - говорится в пресс-релизе.
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В день 80-летия снятия блокады Ленинграда региональные архивы и корпорация ЭЛАР официально подвели промежуточные итоги работ в рамках поручения президента Российской Федерации и передали Архивному комитету Санкт-Петербурга оцифрованный массив данных о судьбах эвакуированных блокадников, сообщает пресс-служба ЭЛАР.
В День 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на выставке-форуме "Россия" состоялась официальная передача Архивному комитету Санкт-Петербурга впервые оцифрованных материалов об эвакуированных в регионы жителях блокадного Ленинграда. Сбор и оцифровка документов осуществлялись в течение двух лет в рамках выполнения поручения президента Российской Федерации. К исполнению были подключены главы 44 регионов и 144 региональных архива. Техническим исполнителем и координатором масштабного проекта выступила корпорация ЭЛАР, которая имеет многолетний опыт работы по увековечению памяти героев, являясь также техническим исполнителем таких интернет-проектов как "ОБД Мемориал", "Подвиг Народа" и "Память Народа".
В материале отмечается, что к началу 2024 года оцифровано более 5 тысяч архивных дел в составе более 180 тысяч листов, собраны документы о судьбе более чем 684 тысяч эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. Региональными архивами и корпорацией ЭЛАР под руководством администрации президента РФ была проведена работа по увековечению памяти жителей блокадного Ленинграда, которые в годы Великой Отечественной войны были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от нацистов. Отобранные и отсканированные на местах документы были обработаны и сведены в единую базу данных специалистами ЭЛАР.
"Установление и увековечивание судеб каждого жителя осажденного города и каждого участника обороны Ленинграда — это возможность еще раз вспомнить Героев войны, отдать дань их отваге и мужеству и передать поколениям максимально полные сведения об исторически значимых событиях и соотечественниках, защищавших Родину. Важно также привлечь молодое поколение потомков и волонтеров к работе по поиску, дополнению информации о жителях и корректировке ошибок", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, основной объем информации в рамках выполнения поручения президента РФ уже собран, но работа по поиску продолжается. Предстоит провести аналогичную работу в архивах стран–бывших республик СССР, куда также проходила эвакуация жителей из осажденного города.
Собранные материалы уже доступны на портале "Книга Памяти блокадного Ленинграда", где, помимо этого, опубликована и другая информация о жителях и защитниках Ленинграда из открытых источников.
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Кроме того, на сайте опубликованы с привязкой к конкретным персоналиям записи о погибших из Книг Памяти, записи мемориалов и кладбищ Санкт-Петербурга, сведения об эвакуации и судьбе в эвакуации, награды, включая награждения медалью "За оборону Ленинграда", документы портала "Память Народа" на военнослужащих о награждениях, о раненых, погибших и пропавших без вести, информация о ветеранах и судьбе жителей, переживших блокаду. Таким образом, в одной точке доступа собрана максимально полная и систематизированная информация для простого поиска родных и близких, соседей по дому, что дает возможность найти все доступные данные о судьбе пропавших без вести, эвакуированных, узнать места захоронения погибших и, тем самым, почтить и сохранить память о своих Героях.
"Проект "Книга Памяти блокадного Ленинграда" является интерактивной площадкой и предусматривает для пользователей возможность самостоятельного наполнения портала личными документами для уточнения судеб участников ВОВ", - говорится в пресс-релизе.
Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.
Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.
Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.
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