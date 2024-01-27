Рейтинг@Mail.ru
Оцифрованный архив об эвакуированных блокадниках передали Санкт-Петербургу - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/arkhiv-1923855299.html
Оцифрованный архив об эвакуированных блокадниках передали Санкт-Петербургу
Оцифрованный архив об эвакуированных блокадниках передали Санкт-Петербургу - РИА Новости, 27.01.2024
Оцифрованный архив об эвакуированных блокадниках передали Санкт-Петербургу
В день 80-летия снятия блокады Ленинграда региональные архивы и корпорация ЭЛАР официально подвели промежуточные итоги работ в рамках поручения президента... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:03
2024-01-27T15:03
общество
ленинград
санкт-петербург
блокада ленинграда (1941-1944)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923675741_0:152:3000:1840_1920x0_80_0_0_81a3d89c3c6d65ec9ffb0e81850fd3a3.jpg
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В день 80-летия снятия блокады Ленинграда региональные архивы и корпорация ЭЛАР официально подвели промежуточные итоги работ в рамках поручения президента Российской Федерации и передали Архивному комитету Санкт-Петербурга оцифрованный массив данных о судьбах эвакуированных блокадников, сообщает пресс-служба ЭЛАР. В День 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на выставке-форуме "Россия" состоялась официальная передача Архивному комитету Санкт-Петербурга впервые оцифрованных материалов об эвакуированных в регионы жителях блокадного Ленинграда. Сбор и оцифровка документов осуществлялись в течение двух лет в рамках выполнения поручения президента Российской Федерации. К исполнению были подключены главы 44 регионов и 144 региональных архива. Техническим исполнителем и координатором масштабного проекта выступила корпорация ЭЛАР, которая имеет многолетний опыт работы по увековечению памяти героев, являясь также техническим исполнителем таких интернет-проектов как "ОБД Мемориал", "Подвиг Народа" и "Память Народа". В материале отмечается, что к началу 2024 года оцифровано более 5 тысяч архивных дел в составе более 180 тысяч листов, собраны документы о судьбе более чем 684 тысяч эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. Региональными архивами и корпорацией ЭЛАР под руководством администрации президента РФ была проведена работа по увековечению памяти жителей блокадного Ленинграда, которые в годы Великой Отечественной войны были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от нацистов. Отобранные и отсканированные на местах документы были обработаны и сведены в единую базу данных специалистами ЭЛАР. "Установление и увековечивание судеб каждого жителя осажденного города и каждого участника обороны Ленинграда — это возможность еще раз вспомнить Героев войны, отдать дань их отваге и мужеству и передать поколениям максимально полные сведения об исторически значимых событиях и соотечественниках, защищавших Родину. Важно также привлечь молодое поколение потомков и волонтеров к работе по поиску, дополнению информации о жителях и корректировке ошибок", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, основной объем информации в рамках выполнения поручения президента РФ уже собран, но работа по поиску продолжается. Предстоит провести аналогичную работу в архивах стран–бывших республик СССР, куда также проходила эвакуация жителей из осажденного города. Собранные материалы уже доступны на портале "Книга Памяти блокадного Ленинграда", где, помимо этого, опубликована и другая информация о жителях и защитниках Ленинграда из открытых источников. Кроме того, на сайте опубликованы с привязкой к конкретным персоналиям записи о погибших из Книг Памяти, записи мемориалов и кладбищ Санкт-Петербурга, сведения об эвакуации и судьбе в эвакуации, награды, включая награждения медалью "За оборону Ленинграда", документы портала "Память Народа" на военнослужащих о награждениях, о раненых, погибших и пропавших без вести, информация о ветеранах и судьбе жителей, переживших блокаду. Таким образом, в одной точке доступа собрана максимально полная и систематизированная информация для простого поиска родных и близких, соседей по дому, что дает возможность найти все доступные данные о судьбе пропавших без вести, эвакуированных, узнать места захоронения погибших и, тем самым, почтить и сохранить память о своих Героях. "Проект "Книга Памяти блокадного Ленинграда" является интерактивной площадкой и предусматривает для пользователей возможность самостоятельного наполнения портала личными документами для уточнения судеб участников ВОВ", - говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923817098.html
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
ленинград
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923675741_173:0:2828:1991_1920x0_80_0_0_1bbd845271d0ec3c293ab6ca7603ddd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944), россия
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Блокада Ленинграда (1941-1944), Россия

Оцифрованный архив об эвакуированных блокадниках передали Санкт-Петербургу

© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанкСоветские самоходчики и пехотинцы отдыхают на привале в Красном Селе. На дальнем плане справа - САУ СУ-122 из состава 1439-го самоходно-артиллерийского полка
Советские самоходчики и пехотинцы отдыхают на привале в Красном Селе. На дальнем плане справа - САУ СУ-122 из состава 1439-го самоходно-артиллерийского полка - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
Советские самоходчики и пехотинцы отдыхают на привале в Красном Селе. На дальнем плане справа - САУ СУ-122 из состава 1439-го самоходно-артиллерийского полка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В день 80-летия снятия блокады Ленинграда региональные архивы и корпорация ЭЛАР официально подвели промежуточные итоги работ в рамках поручения президента Российской Федерации и передали Архивному комитету Санкт-Петербурга оцифрованный массив данных о судьбах эвакуированных блокадников, сообщает пресс-служба ЭЛАР.
В День 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на выставке-форуме "Россия" состоялась официальная передача Архивному комитету Санкт-Петербурга впервые оцифрованных материалов об эвакуированных в регионы жителях блокадного Ленинграда. Сбор и оцифровка документов осуществлялись в течение двух лет в рамках выполнения поручения президента Российской Федерации. К исполнению были подключены главы 44 регионов и 144 региональных архива. Техническим исполнителем и координатором масштабного проекта выступила корпорация ЭЛАР, которая имеет многолетний опыт работы по увековечению памяти героев, являясь также техническим исполнителем таких интернет-проектов как "ОБД Мемориал", "Подвиг Народа" и "Память Народа".
Торжественная церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда
Церемония, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда
Вчера, 10:46
В материале отмечается, что к началу 2024 года оцифровано более 5 тысяч архивных дел в составе более 180 тысяч листов, собраны документы о судьбе более чем 684 тысяч эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. Региональными архивами и корпорацией ЭЛАР под руководством администрации президента РФ была проведена работа по увековечению памяти жителей блокадного Ленинграда, которые в годы Великой Отечественной войны были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от нацистов. Отобранные и отсканированные на местах документы были обработаны и сведены в единую базу данных специалистами ЭЛАР.
"Установление и увековечивание судеб каждого жителя осажденного города и каждого участника обороны Ленинграда — это возможность еще раз вспомнить Героев войны, отдать дань их отваге и мужеству и передать поколениям максимально полные сведения об исторически значимых событиях и соотечественниках, защищавших Родину. Важно также привлечь молодое поколение потомков и волонтеров к работе по поиску, дополнению информации о жителях и корректировке ошибок", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, основной объем информации в рамках выполнения поручения президента РФ уже собран, но работа по поиску продолжается. Предстоит провести аналогичную работу в архивах стран–бывших республик СССР, куда также проходила эвакуация жителей из осажденного города.
Собранные материалы уже доступны на портале "Книга Памяти блокадного Ленинграда", где, помимо этого, опубликована и другая информация о жителях и защитниках Ленинграда из открытых источников.
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Россия помнит то, что Запад предпочел забыть
Вчера, 08:00
Кроме того, на сайте опубликованы с привязкой к конкретным персоналиям записи о погибших из Книг Памяти, записи мемориалов и кладбищ Санкт-Петербурга, сведения об эвакуации и судьбе в эвакуации, награды, включая награждения медалью "За оборону Ленинграда", документы портала "Память Народа" на военнослужащих о награждениях, о раненых, погибших и пропавших без вести, информация о ветеранах и судьбе жителей, переживших блокаду. Таким образом, в одной точке доступа собрана максимально полная и систематизированная информация для простого поиска родных и близких, соседей по дому, что дает возможность найти все доступные данные о судьбе пропавших без вести, эвакуированных, узнать места захоронения погибших и, тем самым, почтить и сохранить память о своих Героях.
"Проект "Книга Памяти блокадного Ленинграда" является интерактивной площадкой и предусматривает для пользователей возможность самостоятельного наполнения портала личными документами для уточнения судеб участников ВОВ", - говорится в пресс-релизе.
Почти 900 дней в осаде. Город, который выстоял вопреки
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

Девушки-бойцы на боевом дежурстве во время блокады Ленинграда

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Григорий Чертов | Перейти в медиабанк

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе Линотип. Ленинград, 1942 год

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Григорий Чертов
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанк

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Семен Нордштейн | Перейти в медиабанкБлокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
© РИА Новости / Семен Нордштейн
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Её и других детей вывозят из блокадного города

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Борис Лосин | Перейти в медиабанк

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

Бои за прорыв блокады Ленинграда

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Борис Лосин
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Давид Трахтенберг

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

Памятник Петру I освобождают от защитных сооружений. Апрель 1944 года

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
11 из 12
© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанк

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала Дорогой Победы. Ленинградская область, 1944 год

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Александр Бродский
Перейти в медиабанк
12 из 12

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
2 из 12

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Григорий Чертов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
6 из 12
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
© РИА Новости / Семен Нордштейн
Перейти в медиабанк
7 из 12

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Борис Лосин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
10 из 12

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
11 из 12

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Александр Бродский
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ОбществоЛенинградСанкт-ПетербургБлокада Ленинграда (1941-1944)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала