https://ria.ru/20240126/vzryv-1923753492.html

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 26.01.2024

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне в пятницу раздались взрывы, сообщает назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:35

2024-01-26T19:35

2024-01-26T19:35

специальная военная операция на украине

россия

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Херсоне в пятницу раздались взрывы, сообщает назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. Согласно сообщению Мрочко, опубликованному в его Telegram-канале, "взрывы раздаются в прибрежных районах города". Он призвал жителей города перейти в более безопасные места. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240120/rossiya-1922507164.html

https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923751711.html

россия

херсон

херсонская область

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россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, дмитрий песков