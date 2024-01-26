https://ria.ru/20240126/vzryv-1923685257.html

СМИ: недалеко от нефтяного танкера у берегов Йемена прогремел взрыв

СМИ: недалеко от нефтяного танкера у берегов Йемена прогремел взрыв - РИА Новости, 26.01.2024

СМИ: недалеко от нефтяного танкера у берегов Йемена прогремел взрыв

Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о взрыве недалеко от связанного с Индией нефтяного танкера, шедшего под флагом РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:33

2024-01-26T15:33

2024-01-26T15:33

в мире

красное море

индия

панама

йемен

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о взрыве недалеко от связанного с Индией нефтяного танкера, шедшего под флагом Панамы, к юго-востоку от Баб-эль-Мандебского пролива, сообщило агентство Reuters. Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о получении от капитана судна у берегов йеменского порта Ходейда информации о взрыве примерно в 0,5 морской мили от корабля. Ещё один инцидент произошёл у порта Аден, где недалеко от судна в воде взорвались две ракеты. "Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, заявила в пятницу, что взрыв был замечен примерно в одной морской миле от аффилированного с Индией танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов, шедшего под флагом Панамы, к юго-востоку от Баб-эль-Мандебского пролива", - передаёт агентство. По данным компании, судно также сообщило о двух взрывах за кормой корабля, танкер не поврежден, сообщает Рейтер. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

красное море

индия

панама

йемен

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в мире, красное море, индия, панама, йемен