СМИ: недалеко от нефтяного танкера у берегов Йемена прогремел взрыв
Reuters: рядом со связанным с Индией танкером у берегов Йемена прогремел взрыв
Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о взрыве недалеко от связанного с Индией нефтяного танкера, шедшего под флагом Панамы, к юго-востоку от Баб-эль-Мандебского пролива, сообщило агентство Reuters.
Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о получении от капитана судна у берегов йеменского порта Ходейда информации о взрыве примерно в 0,5 морской мили от корабля. Ещё один инцидент произошёл у порта Аден, где недалеко от судна в воде взорвались две ракеты.
"Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, заявила в пятницу, что взрыв был замечен примерно в одной морской миле от аффилированного с Индией танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов, шедшего под флагом Панамы, к юго-востоку от Баб-эль-Мандебского пролива", - передаёт агентство.
По данным компании, судно также сообщило о двух взрывах за кормой корабля, танкер не поврежден, сообщает Рейтер.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.