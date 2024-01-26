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Клинтон предлагал Ельцину помощь США в стабилизации экономики - РИА Новости, 26.01.2024
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04:33 26.01.2024 (обновлено: 04:47 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/ssha-1923548330.html
Клинтон предлагал Ельцину помощь США в стабилизации экономики
Клинтон предлагал Ельцину помощь США в стабилизации экономики - РИА Новости, 26.01.2024
Клинтон предлагал Ельцину помощь США в стабилизации экономики
Бывший президент США Билл Клинтон на встрече с экс-президентом России Борисом Ельциным в 1993 году предлагал ему помощь в стабилизации национальной экономики,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T04:33
2024-01-26T04:47
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон на встрече с экс-президентом России Борисом Ельциным в 1993 году предлагал ему помощь в стабилизации национальной экономики, отмечая важность раскрытия потенциала сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, свидетельствует рассекреченная американской стороной расшифровка очной беседы лидеров двух стран. Документы опубликовал основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США. Недавно архив подал иск к госдепу с запросом о рассекречивании материалов. "Я хочу помочь вам перейти к более важной работе по стабилизации вашей экономики. США хотят помочь. В конце концов, ваша безопасность и величие вашей нации будут зависеть от вашей способности раскрыть экономическую мощь своей страны и наладить партнерство в области безопасности с США", - сказал Клинтон на встрече с Ельциным в Кремле 13 января 1994 года. Как отметил в том разговоре экс-президент США, незадолго до беседы с Ельциным он принимал участие во встрече с лидерами государств-членов НАТО. "Я считаю, что вам было бы приятно послушать частные дискуссии 16 лидеров. Каждый из них понимает стратегическую важность вашей независимости и желает, чтобы ваша страна играла важную, ведущую роль в жизни Европы", - сказал российскому визави Клинтон. В том разговоре Клинтон подчеркивал, что президент России "по-прежнему пользуется огромным уважением среди лидеров" различных стран, которые считают его "великим человеком, ведущим и проигрывающим битву силам истории". "Им было бы полезно увидеть, что вы в это не верите, и я в это не верю. Мы не хотим, чтобы у людей сложился стереотип о России как о застывшей в прошлом. Мы хотим, чтобы они смотрели в будущее. Так что, возможно, вам стоит пригласить некоторых из них (мировых лидеров) в Россию в ближайшие несколько месяцев", - добавил он.
https://ria.ru/20231004/krizis-1900558642.html
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сша, россия, москва, билл клинтон, борис ельцин, нато, политика
США, Россия, Москва, Билл Клинтон, Борис Ельцин, НАТО, Политика
Клинтон предлагал Ельцину помощь США в стабилизации экономики

Клинтон на встрече с Ельциным предлагал помощь США в стабилизации экономики

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкСовместная пресс-конференция президента РФ Бориса Ельцина и президента США Билла Клинтона
Совместная пресс-конференция президента РФ Бориса Ельцина и президента США Билла Клинтона - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Совместная пресс-конференция президента РФ Бориса Ельцина и президента США Билла Клинтона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон на встрече с экс-президентом России Борисом Ельциным в 1993 году предлагал ему помощь в стабилизации национальной экономики, отмечая важность раскрытия потенциала сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, свидетельствует рассекреченная американской стороной расшифровка очной беседы лидеров двух стран.
Документы опубликовал основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США. Недавно архив подал иск к госдепу с запросом о рассекречивании материалов.
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В США рассекретили расшифровку разговора Клинтона и Ельцина
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"Я хочу помочь вам перейти к более важной работе по стабилизации вашей экономики. США хотят помочь. В конце концов, ваша безопасность и величие вашей нации будут зависеть от вашей способности раскрыть экономическую мощь своей страны и наладить партнерство в области безопасности с США", - сказал Клинтон на встрече с Ельциным в Кремле 13 января 1994 года.
Как отметил в том разговоре экс-президент США, незадолго до беседы с Ельциным он принимал участие во встрече с лидерами государств-членов НАТО. "Я считаю, что вам было бы приятно послушать частные дискуссии 16 лидеров. Каждый из них понимает стратегическую важность вашей независимости и желает, чтобы ваша страна играла важную, ведущую роль в жизни Европы", - сказал российскому визави Клинтон.
В том разговоре Клинтон подчеркивал, что президент России "по-прежнему пользуется огромным уважением среди лидеров" различных стран, которые считают его "великим человеком, ведущим и проигрывающим битву силам истории".
"Им было бы полезно увидеть, что вы в это не верите, и я в это не верю. Мы не хотим, чтобы у людей сложился стереотип о России как о застывшей в прошлом. Мы хотим, чтобы они смотрели в будущее. Так что, возможно, вам стоит пригласить некоторых из них (мировых лидеров) в Россию в ближайшие несколько месяцев", - добавил он.
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