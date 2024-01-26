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Лаврентьев заявил, что США выведут войска из Сирии после Ирака - РИА Новости, 26.01.2024
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07:44 26.01.2024 (обновлено: 10:39 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/siriya-1923557470.html
Лаврентьев заявил, что США выведут войска из Сирии после Ирака
Лаврентьев заявил, что США выведут войска из Сирии после Ирака - РИА Новости, 26.01.2024
Лаврентьев заявил, что США выведут войска из Сирии после Ирака
За выводом войск США из Ирака несомненно последует вывод войск из Сирии, так как поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии, не имея... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T07:44
2024-01-26T10:39
в мире
сирия
ирак
сша
александр лаврентьев
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АСТАНА, 26 янв — РИА Новости. За выводом войск США из Ирака несомненно последует вывод войск из Сирии, так как поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии, не имея возможности использовать иракскую территорию будет невозможно, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. "За выводом войск из Ирака несомненно последует вывод войск из Сирии, потому что невозможно будет поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии, не имея возможности использовать иракскую территорию", - сказал Лаврентьев. Читайте полный текст интервью Александра Лаврентьева &gt;&gt;
https://ria.ru/20240126/irak-1923553743.html
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в мире, сирия, ирак, сша, александр лаврентьев
В мире, Сирия, Ирак, США, Александр Лаврентьев
Лаврентьев заявил, что США выведут войска из Сирии после Ирака

Лаврентьев: за выводом войск США из Ирака последует вывод войск из Сирии

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская авиабаза Эрбиль в Ираке
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 26 янв — РИА Новости. За выводом войск США из Ирака несомненно последует вывод войск из Сирии, так как поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии, не имея возможности использовать иракскую территорию будет невозможно, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
"За выводом войск из Ирака несомненно последует вывод войск из Сирии, потому что невозможно будет поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии, не имея возможности использовать иракскую территорию", - сказал Лаврентьев.
Читайте полный текст интервью Александра Лаврентьева >>
Американские военные в Ираке - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Лаврентьев заявил, что США будут затягивать вывод войск из Ирака
06:33
 
В миреСирияИракСШААлександр Лаврентьев
 
 
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