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Лаврентьев заявил, что США выведут войска из Сирии после Ирака
Лаврентьев заявил, что США выведут войска из Сирии после Ирака - РИА Новости, 26.01.2024
Лаврентьев заявил, что США выведут войска из Сирии после Ирака
За выводом войск США из Ирака несомненно последует вывод войск из Сирии, так как поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии, не имея... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T07:44
2024-01-26T07:44
2024-01-26T10:39
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АСТАНА, 26 янв — РИА Новости. За выводом войск США из Ирака несомненно последует вывод войск из Сирии, так как поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии, не имея возможности использовать иракскую территорию будет невозможно, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. "За выводом войск из Ирака несомненно последует вывод войск из Сирии, потому что невозможно будет поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии, не имея возможности использовать иракскую территорию", - сказал Лаврентьев. Читайте полный текст интервью Александра Лаврентьева >>
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в мире, сирия, ирак, сша, александр лаврентьев
В мире, Сирия, Ирак, США, Александр Лаврентьев
Лаврентьев заявил, что США выведут войска из Сирии после Ирака
Лаврентьев: за выводом войск США из Ирака последует вывод войск из Сирии