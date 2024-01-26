https://ria.ru/20240126/siriya-1923557470.html

Лаврентьев заявил, что США выведут войска из Сирии после Ирака

Лаврентьев заявил, что США выведут войска из Сирии после Ирака - РИА Новости, 26.01.2024

Лаврентьев заявил, что США выведут войска из Сирии после Ирака

За выводом войск США из Ирака несомненно последует вывод войск из Сирии, так как поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии, не имея... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T07:44

2024-01-26T07:44

2024-01-26T10:39

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ирак

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александр лаврентьев

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АСТАНА, 26 янв — РИА Новости. За выводом войск США из Ирака несомненно последует вывод войск из Сирии, так как поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии, не имея возможности использовать иракскую территорию будет невозможно, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. "За выводом войск из Ирака несомненно последует вывод войск из Сирии, потому что невозможно будет поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии, не имея возможности использовать иракскую территорию", - сказал Лаврентьев. Читайте полный текст интервью Александра Лаврентьева >>

https://ria.ru/20240126/irak-1923553743.html

сирия

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в мире, сирия, ирак, сша, александр лаврентьев