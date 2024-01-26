https://ria.ru/20240126/shuvalov-1923745516.html

Шувалов: в рамках ММС БРИКС предстоит проработать новые системы расчетов

Шувалов: в рамках ММС БРИКС предстоит проработать новые системы расчетов - РИА Новости, 26.01.2024

Шувалов: в рамках ММС БРИКС предстоит проработать новые системы расчетов

ВЭБ.РФ будет предлагать партнерам по механизму межбанковского сотрудничества БРИКС проекты увеличения расчетов в национальных валютах, создания альтернативных... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:52

2024-01-26T18:52

2024-01-26T18:52

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

игорь шувалов

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ВЭБ.РФ будет предлагать партнерам по механизму межбанковского сотрудничества БРИКС проекты увеличения расчетов в национальных валютах, создания альтернативных систем расчетов и цифрового клиринга, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. "Мы как корпорация развития возглавляем в этом году ММС БРИКС и ведем несколько финансовых проектов, в том числе увеличения расчетов в национальных валютах, создания альтернативных систем расчетов, создание цифрового клиринга. Это то, что мы будем предлагать партнерам и надеюсь, что мы достаточно продвинемся в решении этих задач до проведения саммита, который состоится в Казани в октябре 2024 года", - сказал Шувалов в ходе бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив в Татарстан, его слова приводит пресс-служба ВЭБа. Шувалов добавил, что в Татарстане в рамках миссии с правительством республики также обсуждались детали проекта, который может стать интересным для креативной молодежи в рамках всего БРИКС. Цель бизнес-миссии ВЭБ.РФ и АСИ в Республику Татарстан – вместе с представителями местной власти, жителями региона, предпринимателями сформировать новые проекты и программы по развитию региона и cтраны в целом. В бизнес-миссии участвуют председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. В рамках обсуждений с руководством региона, муниципалитетами, местными экспертами и сообществами команды определили ряд перспективных направлений для Татарстана. Это развитие промышленности, ИТ и технологий, коммунальной инфраструктуры, туризма. Отдельно рассматривались задачи развития локальных брендов - программа по их поддержке реализуется по поручению президента. "Мы с корпорацией ВЭБ.РФ находимся на цикле нового стратегического витка. Мы выезжаем в субъект и встречаемся с предпринимателями, представителями общественности, некоммерческим сектором для обсуждения вопросов демографии, технологического развития, кадрового потенциала, ресурсов, ресурсов и продовольствия. В таких дискуссиях рождаются новые стратегические инициативы, которые мы представляем руководству нашей страны", — приводятся в сообщении слова Чупшевой.

https://ria.ru/20240126/forum-1923745080.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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Артем Смирнов

россия, казань, республика татарстан (татарстан), игорь шувалов, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)