Шувалов: в рамках ММС БРИКС предстоит проработать новые системы расчетов
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ВЭБ.РФ будет предлагать партнерам по механизму межбанковского сотрудничества БРИКС проекты увеличения расчетов в национальных валютах, создания альтернативных систем расчетов и цифрового клиринга, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
"Мы как корпорация развития возглавляем в этом году ММС БРИКС и ведем несколько финансовых проектов, в том числе увеличения расчетов в национальных валютах, создания альтернативных систем расчетов, создание цифрового клиринга. Это то, что мы будем предлагать партнерам и надеюсь, что мы достаточно продвинемся в решении этих задач до проведения саммита, который состоится в Казани в октябре 2024 года", - сказал Шувалов в ходе бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив в Татарстан, его слова приводит пресс-служба ВЭБа.
Шувалов добавил, что в Татарстане в рамках миссии с правительством республики также обсуждались детали проекта, который может стать интересным для креативной молодежи в рамках всего БРИКС.
Цель бизнес-миссии ВЭБ.РФ и АСИ в Республику Татарстан – вместе с представителями местной власти, жителями региона, предпринимателями сформировать новые проекты и программы по развитию региона и cтраны в целом. В бизнес-миссии участвуют председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. В рамках обсуждений с руководством региона, муниципалитетами, местными экспертами и сообществами команды определили ряд перспективных направлений для Татарстана. Это развитие промышленности, ИТ и технологий, коммунальной инфраструктуры, туризма. Отдельно рассматривались задачи развития локальных брендов - программа по их поддержке реализуется по поручению президента.
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"Мы с корпорацией ВЭБ.РФ находимся на цикле нового стратегического витка. Мы выезжаем в субъект и встречаемся с предпринимателями, представителями общественности, некоммерческим сектором для обсуждения вопросов демографии, технологического развития, кадрового потенциала, ресурсов, ресурсов и продовольствия. В таких дискуссиях рождаются новые стратегические инициативы, которые мы представляем руководству нашей страны", — приводятся в сообщении слова Чупшевой.