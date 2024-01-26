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"Это очень важно". Путин оценил работу волонтеров в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.01.2024
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19:31 26.01.2024 (обновлено: 19:42 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/putin-1923752956.html
"Это очень важно". Путин оценил работу волонтеров в зоне спецоперации
"Это очень важно". Путин оценил работу волонтеров в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.01.2024
"Это очень важно". Путин оценил работу волонтеров в зоне спецоперации
Мандарины, привезенные на линию фронта, казалось бы, мелочь, но из этих мелочей складывается жизнь, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:31
2024-01-26T19:42
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Мандарины, привезенные на линию фронта, казалось бы, мелочь, но из этих мелочей складывается жизнь, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции. "Буквально вчера-позавчера говорили: закупили мандарины, привезли. Мелочь, казалось бы, но все равно для людей, которые находятся на линии фронта, - сразу кто-то о детстве вспоминает, о новогоднем празднике и так далее. Из этих мелочей складывается жизнь. Это очень важно", - сказал Путин. Президент отметил, что важно и само волонтерское движение, оно объединяет страну, объединяет всех граждан страны, вне зависимости от возраста, материального или социального положения. "И нужно волонтерам оказывать, и мы стараемся оказывать, всяческое содействие", - добавил он.
https://ria.ru/20240126/putin-1923599791.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
"Это очень важно". Путин оценил работу волонтеров в зоне спецоперации

Путин: мандарины на фронте мелочь, но из них складывается жизнь

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Мандарины, привезенные на линию фронта, казалось бы, мелочь, но из этих мелочей складывается жизнь, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции.
"Буквально вчера-позавчера говорили: закупили мандарины, привезли. Мелочь, казалось бы, но все равно для людей, которые находятся на линии фронта, - сразу кто-то о детстве вспоминает, о новогоднем празднике и так далее. Из этих мелочей складывается жизнь. Это очень важно", - сказал Путин.
Президент отметил, что важно и само волонтерское движение, оно объединяет страну, объединяет всех граждан страны, вне зависимости от возраста, материального или социального положения.
"И нужно волонтерам оказывать, и мы стараемся оказывать, всяческое содействие", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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