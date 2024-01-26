https://ria.ru/20240126/putin-1923752956.html

"Это очень важно". Путин оценил работу волонтеров в зоне спецоперации

"Это очень важно". Путин оценил работу волонтеров в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.01.2024

"Это очень важно". Путин оценил работу волонтеров в зоне спецоперации

Мандарины, привезенные на линию фронта, казалось бы, мелочь, но из этих мелочей складывается жизнь, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:31

2024-01-26T19:31

2024-01-26T19:42

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Мандарины, привезенные на линию фронта, казалось бы, мелочь, но из этих мелочей складывается жизнь, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции. "Буквально вчера-позавчера говорили: закупили мандарины, привезли. Мелочь, казалось бы, но все равно для людей, которые находятся на линии фронта, - сразу кто-то о детстве вспоминает, о новогоднем празднике и так далее. Из этих мелочей складывается жизнь. Это очень важно", - сказал Путин. Президент отметил, что важно и само волонтерское движение, оно объединяет страну, объединяет всех граждан страны, вне зависимости от возраста, материального или социального положения. "И нужно волонтерам оказывать, и мы стараемся оказывать, всяческое содействие", - добавил он.

https://ria.ru/20240126/putin-1923599791.html

россия

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россия, владимир путин