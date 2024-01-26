https://ria.ru/20240126/putin-1923707053.html

Путин прибыл на верфь "Балтийского завода"

Путин прибыл на верфь "Балтийского завода" - РИА Новости, 26.01.2024

Путин прибыл на верфь "Балтийского завода"

Президент РФ Владимир Путин из Калининграда, где работал до позднего вечера четверга, прибыл на верфь "Балтийского завода" в Петербурге, где примет участие в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:38

2024-01-26T16:38

2024-01-26T16:46

экономика

владимир путин

балтийский завод

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин из Калининграда, где работал до позднего вечера четверга, прибыл на верфь "Балтийского завода" в Петербурге, где примет участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола "Ленинград". Российский лидер прибыл в северную столицу накануне поздно вечером. Днем ранее глава государства также работал в Северо-Западном федеральном округе, в Калининградской области. Там президент поздравил студентов Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта с Татьяниным днем, пообщался с молодежью, а также на совещании по социально-экономическому развитию региона обсудил проблемы развития области. Во время поездки Путину продемонстрировали проекты строительства университетского кампуса, получившего название "Кантиана", филиалы Третьяковской галереи и Большого театра. Также он осмотрел Онкологический центр Калининградской области в поселке Родники Гурьевского района.

https://ria.ru/20240125/putin-1923487157.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, балтийский завод