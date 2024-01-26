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В Уфе пять голодных кошек устроили пожар в квартире
В Уфе пять голодных кошек устроили пожар в квартире - РИА Новости, 26.01.2024
В Уфе пять голодных кошек устроили пожар в квартире
Пять голодных кошек в поисках еды включили индукционную плиту и устроили пожар в квартире в Уфе, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:07
2024-01-26T16:07
2024-01-26T16:07
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 26 янв - РИА Новости. Пять голодных кошек в поисках еды включили индукционную плиту и устроили пожар в квартире в Уфе, сообщает МЧС России в Telegram-канале. По данным ведомства, в Уфе жильцы многоэтажки сообщили в 112 о сильном запахе гари в подъезде. Огнеборцам МЧС России пришлось вскрывать дверь в квартиру, из которой шел едкий дым. "На плите горела посуда с едой. В жилье были только пять кошек. Оказалось, голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель мягкими лапками. Сотрудники МЧС России эвакуировали 4 человека из подъезда и потушили возгорание", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231215/pozhar-1915981420.html
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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе пять голодных кошек устроили пожар в квартире
В Уфе 5 голодных кошек включили индукционную плиту и устроили пожар в квартире