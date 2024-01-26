https://ria.ru/20240126/pozhar-1923609444.html

Стала известна причина пожара на мебельной фабрике под Челябинском

Стала известна причина пожара на мебельной фабрике под Челябинском - РИА Новости, 26.01.2024

Стала известна причина пожара на мебельной фабрике под Челябинском

Причиной пожара на мебельной фабрике в Еткульском районе Челябинской области, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети, сообщил в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:56

2024-01-26T11:56

2024-01-26T11:58

происшествия

челябинская область

еткульский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 янв – РИА Новости. Причиной пожара на мебельной фабрике в Еткульском районе Челябинской области, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети, сообщил в пятницу пресс-центр ГУМЧС России по региону. По информации МЧС РФ, пожар на мебельной фабрике в Челябинской области в двух километрах от поселка Батуринский был локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров, локализация открытого горения была объявлена в 10.16 (08.16 мск) 24 января. Ликвидация пожара, по данным регионального ГУМЧС России, объявлена в 10.00 (08.00 мск) 25 января. "На месте пожара, произошедшего на мебельной фабрике в Еткульском районе, отработали специалисты отдела дознания и испытательной пожарной лаборатории. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в следственном управлении СК РФ по Челябинской области по факту пожара организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).

https://ria.ru/20240123/pozhar-1922879898.html

челябинская область

еткульский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, еткульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)