https://ria.ru/20240126/pornoaktrisa-1923544487.html

В США умерла порноактриса Джесси Джейн

В США умерла порноактриса Джесси Джейн - РИА Новости, 26.01.2024

В США умерла порноактриса Джесси Джейн

Американская порноактриса Джесси Джейн скончалась в возрасте 43 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T02:33

2024-01-26T02:33

2024-01-26T02:35

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Американская порноактриса Джесси Джейн скончалась в возрасте 43 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Как сообщается, тела актрисы и ее бойфренда были обнаружены в среду в городе Мур (штат Оклахома). Полицейские провели проверку жилища после сигнала от работодателя молодого человека, не получавшего от него никаких известий в течение нескольких дней. По предварительной версии, причиной смерти пары стала передозировка наркотиками. Джесси Джейн считалась одной из крупнейших звезд порноиндустрии. Она снялась во многих известных фильмах такого характера, включая "Пираты II: Месть Стагнетти", съемки которого обошлись примерно в 8 миллионов долларов и который считается одним из самых дорогих порнофильмов на сегодняшний день. Актриса закончила свою карьеру в 2019 году.

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оклахома, в мире, сша