Посол США обвинил Орбана в пророссийской внешней политике в ущерб НАТО
Посол США Прессман обвинил Орбана в пророссийской внешней политике в ущерб НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Посол США в Венгрии Дэвид Прессман в интервью газете Financial Times обвинил премьера страны Виктора Орбана в проведении "фантазийной внешней политики", которая якобы служит интересам России и наносит ущерб НАТО.
В декабре президент РФ Владимир Путин, говоря о премьер-министрах Словакии и Венгрии Роберте Фицо и Викторе Орбане, отмечал, что "они не пророссийские политики, они пронациональные: они защищают свои интересы", интересы своих стран. При этом, по словам российского лидера, в Европе таких политиков во главе государств "нет больше, их просто нет", и это связано "с большой зависимостью (европейских стран. — Прим. ред.) от "старшего брата" — от Штатов".
Как заявил Прессман в интервью, подход правительства Венгрии к международным делам основан на "вымышленных захватчиках" и "воображаемой венгрофобии". По его словам, это служит внутриполитическим целям Орбана и объясняет некоторые его политические позиции. "Но в конечном счете это просто фантазия", — заявил американский посол.
Он утверждает, что решение Будапешта политизировать свои двусторонние отношения с союзниками, в том числе с США, сделало венгерское правительство "более изолированным и более одиноким, чем оно было". По его мнению, такой "политический выбор" правительства Орбана, "вне всякого сомнения, полезен" России и "вреден для осторожных усилий по сохранению единства альянса и наших партнеров в противостоянии агрессии" Москвы.
Посол США также обвинил венгерские СМИ, поддерживаемые и контролируемые местным правительством, в пророссийской позиции.
Ранее Прессман заявлял, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе, как к контракту, и игнорирует интересы союзников, укрепляя связи с Россией. Внешнюю политику Венгрии посол назвал радикальной. Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан ответил на обвинения со стороны посла США, заявив, что в основе венгерской внешней политики лежит национальный интерес.