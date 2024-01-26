https://ria.ru/20240126/orban-1923579164.html

Посол США обвинил Орбана в пророссийской внешней политике в ущерб НАТО

Посол США обвинил Орбана в пророссийской внешней политике в ущерб НАТО - РИА Новости, 26.01.2024

Посол США обвинил Орбана в пророссийской внешней политике в ущерб НАТО

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман в интервью газете Financial Times обвинил премьера страны Виктора Орбана в проведении "фантазийной внешней политики", которая РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T09:57

2024-01-26T09:57

2024-01-26T10:41

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Посол США в Венгрии Дэвид Прессман в интервью газете Financial Times обвинил премьера страны Виктора Орбана в проведении "фантазийной внешней политики", которая якобы служит интересам России и наносит ущерб НАТО. В декабре президент РФ Владимир Путин, говоря о премьер-министрах Словакии и Венгрии Роберте Фицо и Викторе Орбане, отмечал, что "они не пророссийские политики, они пронациональные: они защищают свои интересы", интересы своих стран. При этом, по словам российского лидера, в Европе таких политиков во главе государств "нет больше, их просто нет", и это связано "с большой зависимостью (европейских стран. — Прим. ред.) от "старшего брата" — от Штатов". Как заявил Прессман в интервью, подход правительства Венгрии к международным делам основан на "вымышленных захватчиках" и "воображаемой венгрофобии". По его словам, это служит внутриполитическим целям Орбана и объясняет некоторые его политические позиции. "Но в конечном счете это просто фантазия", — заявил американский посол. Он утверждает, что решение Будапешта политизировать свои двусторонние отношения с союзниками, в том числе с США, сделало венгерское правительство "более изолированным и более одиноким, чем оно было". По его мнению, такой "политический выбор" правительства Орбана, "вне всякого сомнения, полезен" России и "вреден для осторожных усилий по сохранению единства альянса и наших партнеров в противостоянии агрессии" Москвы. Посол США также обвинил венгерские СМИ, поддерживаемые и контролируемые местным правительством, в пророссийской позиции. Ранее Прессман заявлял, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе, как к контракту, и игнорирует интересы союзников, укрепляя связи с Россией. Внешнюю политику Венгрии посол назвал радикальной. Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан ответил на обвинения со стороны посла США, заявив, что в основе венгерской внешней политики лежит национальный интерес.

https://ria.ru/20240118/soyuz-1921984425.html

https://ria.ru/20240118/nato-1922210265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, сша, виктор орбан, нато, россия