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В ФРГ развеяли миф об угрозе нападения России на НАТО - РИА Новости, 26.01.2024
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15:41 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/napadenie-1923687861.html
В ФРГ развеяли миф об угрозе нападения России на НАТО
В ФРГ развеяли миф об угрозе нападения России на НАТО - РИА Новости, 26.01.2024
В ФРГ развеяли миф об угрозе нападения России на НАТО
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил изданию Bild, что не видит угрозы "нападения" России на НАТО или его партнtров. В Москве ранее не раз отмечали,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:41
2024-01-26T15:41
борис писториус
россия
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БЕРЛИН, 26 янв — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил изданию Bild, что не видит угрозы "нападения" России на НАТО или его партнtров. В Москве ранее не раз отмечали, что Россия не собирается ни на кого нападать. В январе таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ опубликовал "план", как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Министерство обороны Германии, комментируя сообщения СМИ, заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток. "На текущий момент я не вижу угрозы нападения России на территорию или партнера по НАТО", - сказал Писториус. По его словам, Российская Федерация занята сейчас военной операцией на Украине. В то же время министр пояснил, что это оценка обозримого будущего, тогда как эксперты придерживаются мнения, что через пять — восемь лет возможен иной сценарий. Ранее Писториус в эфире телеканала ZDF заявил, что Германия должна осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому необходимо вооружаться, что сейчас и делают в НАТО. По его словам, в Прибалтике нужно развернуть немецкую бригаду, которая к 2027 году будет "полностью боеспособна". В конце октября прошлого года министр говорил, что Германия должна быть готова к оборонительной войне, признав, что в настоящий момент нападение на страны НАТО со стороны России маловероятно. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html
https://ria.ru/20240125/naryshkin-1923329756.html
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борис писториус, россия, германия, москва, нато
Борис Писториус, Россия, Германия, Москва, НАТО
В ФРГ развеяли миф об угрозе нападения России на НАТО

Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что не видит угрозы нападения РФ на НАТО

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги РФ и США на фоне логотипа НАТО
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 янв — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил изданию Bild, что не видит угрозы "нападения" России на НАТО или его партнtров. В Москве ранее не раз отмечали, что Россия не собирается ни на кого нападать.
В январе таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ опубликовал "план", как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Министерство обороны Германии, комментируя сообщения СМИ, заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток.
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"На текущий момент я не вижу угрозы нападения России на территорию или партнера по НАТО", - сказал Писториус. По его словам, Российская Федерация занята сейчас военной операцией на Украине.
В то же время министр пояснил, что это оценка обозримого будущего, тогда как эксперты придерживаются мнения, что через пять — восемь лет возможен иной сценарий.
Ранее Писториус в эфире телеканала ZDF заявил, что Германия должна осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому необходимо вооружаться, что сейчас и делают в НАТО. По его словам, в Прибалтике нужно развернуть немецкую бригаду, которая к 2027 году будет "полностью боеспособна". В конце октября прошлого года министр говорил, что Германия должна быть готова к оборонительной войне, признав, что в настоящий момент нападение на страны НАТО со стороны России маловероятно.
Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
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