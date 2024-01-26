https://ria.ru/20240126/nadezhdin-1923729737.html

Надеждин рассказал о сборе подписей для выдвижения на выборы президента

Надеждин рассказал о сборе подписей для выдвижения на выборы президента - РИА Новости, 26.01.2024

Надеждин рассказал о сборе подписей для выдвижения на выборы президента

Политик Борис Надеждин сообщил, что собрал около 200 тысяч подписей для выдвижения на выборы президента РФ, сейчас отбираются лучшие 105 тысяч подписей для... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:46

2024-01-26T17:46

2024-01-26T17:46

выборы президента россии — 2024

политика

борис надеждин

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил, что собрал около 200 тысяч подписей для выдвижения на выборы президента РФ, сейчас отбираются лучшие 105 тысяч подписей для сдачи в ЦИК. "Мы собрали около 200 000 подписей на территории России. Из них мы отбираем лучшие 105 тысяч и оформляем их для сдачи в ЦИК", - заявил Надеждин в своем Telegram-канале. Он отметил, что пригодились все подписи избирателей, проставленные гражданами в точках сбора по всей планете. Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240126/vybory-1923671685.html

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политика, борис надеждин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф