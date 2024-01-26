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Надеждин рассказал о сборе подписей для выдвижения на выборы президента - РИА Новости, 26.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:46 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/nadezhdin-1923729737.html
Надеждин рассказал о сборе подписей для выдвижения на выборы президента
Надеждин рассказал о сборе подписей для выдвижения на выборы президента - РИА Новости, 26.01.2024
Надеждин рассказал о сборе подписей для выдвижения на выборы президента
Политик Борис Надеждин сообщил, что собрал около 200 тысяч подписей для выдвижения на выборы президента РФ, сейчас отбираются лучшие 105 тысяч подписей для... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:46
2024-01-26T17:46
выборы президента россии — 2024
политика
борис надеждин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил, что собрал около 200 тысяч подписей для выдвижения на выборы президента РФ, сейчас отбираются лучшие 105 тысяч подписей для сдачи в ЦИК. "Мы собрали около 200 000 подписей на территории России. Из них мы отбираем лучшие 105 тысяч и оформляем их для сдачи в ЦИК", - заявил Надеждин в своем Telegram-канале. Он отметил, что пригодились все подписи избирателей, проставленные гражданами в точках сбора по всей планете. Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, борис надеждин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Борис Надеждин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Надеждин рассказал о сборе подписей для выдвижения на выборы президента

Надеждин заявил, что собрал около 200 тыс подписей для выдвижения на выборы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил, что собрал около 200 тысяч подписей для выдвижения на выборы президента РФ, сейчас отбираются лучшие 105 тысяч подписей для сдачи в ЦИК.
"Мы собрали около 200 000 подписей на территории России. Из них мы отбираем лучшие 105 тысяч и оформляем их для сдачи в ЦИК", - заявил Надеждин в своем Telegram-канале. Он отметил, что пригодились все подписи избирателей, проставленные гражданами в точках сбора по всей планете.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Участки на выборах президента России откроют и в недружественных странах
Вчера, 15:11
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаБорис НадеждинЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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