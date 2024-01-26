Надеждин рассказал о сборе подписей для выдвижения на выборы президента
Надеждин заявил, что собрал около 200 тыс подписей для выдвижения на выборы
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин
Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил, что собрал около 200 тысяч подписей для выдвижения на выборы президента РФ, сейчас отбираются лучшие 105 тысяч подписей для сдачи в ЦИК.
"Мы собрали около 200 000 подписей на территории России. Из них мы отбираем лучшие 105 тысяч и оформляем их для сдачи в ЦИК", - заявил Надеждин в своем Telegram-канале. Он отметил, что пригодились все подписи избирателей, проставленные гражданами в точках сбора по всей планете.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.