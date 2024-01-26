https://ria.ru/20240126/makhachkala-1923667335.html
В Махачкале суд арестовал мужчину, устроившего поножовщину в ресторане
В Махачкале суд арестовал мужчину, устроившего поножовщину в ресторане - РИА Новости, 26.01.2024
В Махачкале суд арестовал мужчину, устроившего поножовщину в ресторане
Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу мужчину, который устроил поножовщину в ресторане, сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:55
2024-01-26T14:55
2024-01-26T14:55
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МАХАЧКАЛА, 26 янв - РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу мужчину, который устроил поножовщину в ресторане, сообщили в пресс-службе суда. "Советским районным судом города Махачкалы рассмотрено ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 26-летнему местному жителю, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч.2 ст.111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия"), ч.2 ст.213 ("Хулиганство с применением оружия") УК РФ… Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу… до 21 марта", – говорится в сообщении. Согласно поступившему в суд материалу, 21 января в ресторане в Махачкале "на почве возникших личных неприязненных отношений" между обвиняемым и посетителем заведения произошла ссора, переросшая в драку. Обвиняемый ножом ударил потерпевшего в область груди, причинив ему тяжкий вред здоровью. Мужчину доставили в больницу. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что обвиняемый в ресторане сделал замечание девушке из другой компании, за недостойное, по его мнению, поведение, за нее заступились мужчины, которые были с ней. По информации источника, ранения получили три человека.
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В Махачкале суд арестовал мужчину, устроившего поножовщину в ресторане
Суд Махачкалы заключил под стражу мужчину, устроившего поножовщину в ресторане
МАХАЧКАЛА, 26 янв - РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу мужчину, который устроил поножовщину в ресторане, сообщили в пресс-службе суда.
"Советским районным судом города Махачкалы рассмотрено ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 26-летнему местному жителю, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч.2 ст.111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия"), ч.2 ст.213 ("Хулиганство с применением оружия") УК РФ
… Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу… до 21 марта", – говорится в сообщении.
Согласно поступившему в суд материалу, 21 января в ресторане в Махачкале "на почве возникших личных неприязненных отношений" между обвиняемым и посетителем заведения произошла ссора, переросшая в драку. Обвиняемый ножом ударил потерпевшего в область груди, причинив ему тяжкий вред здоровью. Мужчину доставили в больницу.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что обвиняемый в ресторане сделал замечание девушке из другой компании, за недостойное, по его мнению, поведение, за нее заступились мужчины, которые были с ней. По информации источника, ранения получили три человека.
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