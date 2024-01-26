https://ria.ru/20240126/kavminvody-1923603325.html

Туроператоры оценили спрос на путевки в санатории Кавминвод

Туроператоры оценили спрос на путевки в санатории Кавминвод - РИА Новости, 26.01.2024

Туроператоры оценили спрос на путевки в санатории Кавминвод

Туроператоры по итогам 2023 года отмечают значительный рост спроса на санатории Кавказских минеральных вод, из-за дефицита мест глубина продаж курортных... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:41

2024-01-26T11:41

2024-01-26T11:41

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Туроператоры по итогам 2023 года отмечают значительный рост спроса на санатории Кавказских минеральных вод, из-за дефицита мест глубина продаж курортных здравниц достигает декабря 2024 года. сообщают в пресс-службе РСТ."Спрос по сравнению с доковидным 2019-м вырос на 30 процентов в целом по рынку, вырос и у нас", – сообщил генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. По его словам, есть брони даже на декабрь 2024 года. "Ожидаем, что все будет распродано, как и в прошлом году, к началу июня", – пояснил Ромашкин. За последние две недели в топе продаж, по его словам, – кисловодские санатории "Солнечный", "Центросоюз" и "Плаза", "Виктория" в Ессентуках и "Родник" в Пятигорске.Ромашкин добавил, что необходимо восполнить существующий дефицит объектов – не хватает порядка 30 санаториев. Некоторые проекты заморожены еще с пандемии.У туроператора "Алеан" объемы бронирования санаториев Кавминвод в 2023 году выросли на 14 процентов по сравнению с 2022 годом."Сказывается мода на здоровый образ жизни и повышенное внимание к нему после пандемии. На бронирования влияет и переориентация на внутренний туризм: те, кто ездил в европейские здравницы, открывают для себя отечественные санатории. Аудитория курортов молодеет, все больше гостей в возрасте 30-40 лет, которые хотят провести отпуск с пользой, укрепить иммунитет", – пояснила руководитель пресс-службы компании Ирина Романова.Среди курортов на первом месте по популярности – Кисловодск, в котором больше всего объектов размещения. Далее – Ессентуки, курорт славится уникальными минеральными водами. На третьем и четвертом местах – Железноводск и Пятигорск соответственно.В компании Fun&Sun также упомянули о росте объемов по Кавминводам на 14 процентов по итогам 2023 года. "Здравницы Кавминвод у нас возглавляют топ продаж в этом сегменте, обогнав Краснодарский край и Алтай. И сейчас на высокий сезон бронируют активно, средняя глубина продаж доходит до 100 дней, средняя длительность заездов – 14 дней", – сообщила руководитель по связям с общественностью компании Ольга Иванова.Ирина Романова отметила, что за 2023 год цены на отдых в Кавминводах выросли на 15 процентов, средний чек был равен 88,4 тысячам рублей за 10-11 дней на человека. По словам Ольги Ивановой, стоимость оздоровительного отдыха за 2023 год выросла на 10-15 процентов.

https://ria.ru/20240126/turizm-1922051742.html

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