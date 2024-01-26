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Франция отказалась разъяснять термин "наемники", сославшись на манипуляцию - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923782354.html
Франция отказалась разъяснять термин "наемники", сославшись на манипуляцию
Франция отказалась разъяснять термин "наемники", сославшись на манипуляцию - РИА Новости, 26.01.2024
Франция отказалась разъяснять термин "наемники", сославшись на манипуляцию
МИД Франции сослался на "манипуляцию" и не стал отвечать РИА Новости на вопрос, как в ведомстве трактуют термин "наемники". РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T23:09
2024-01-26T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
россия
себастьян лекорню
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. МИД Франции сослался на "манипуляцию" и не стал отвечать РИА Новости на вопрос, как в ведомстве трактуют термин "наемники". Накануне заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан признал присутствие на Украине французских "волонтеров". Он отметил, что это французы, которые приняли "личное решение" поехать на Украину, но людей, "связанных с французскими властями", там нет. Лемуан так и не смог дать ответ журналистам на вопрос, как в таком случае власти трактуют термин "наемник", пообещав дать ответ позже. "Мы более не будем комментировать ложную информацию, распространяемую в рамках очевидного маневра по манипуляции", - сообщили в МИД на просьбу журналиста РИА Новости разъяснить трактовку термина. В пятницу утром минобороны Франции выступило с заявлением по поводу французских наемников на Украине, где в очередной раз вместо того, чтобы прокомментировать факты присутствия там французов с оружием в руках, просто обвинило Россию в "скоординированном маневре", несмотря на то что накануне даже представитель МИД страны подтвердил наличие на Украине "волонтеров". Ранее РИА Новости получило от активистов во Франции списки французов, которые, по их данным, находились в Харькове в момент нанесения ракетного удара по месту дислокации наемников. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Себастьян Лекорню заявлял, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами". При этом французские законы запрещают наемничество.
https://ria.ru/20240119/frantsiya-1922355977.html
https://ria.ru/20240121/voyna-1922539030.html
https://ria.ru/20240124/naemniki-1923178683.html
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в мире, франция, украина, россия, себастьян лекорню, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Россия, Себастьян Лекорню, Вооруженные силы Украины
Франция отказалась разъяснять термин "наемники", сославшись на манипуляцию

МИД Франции отказался разъяснять термин "наемники", сославшись на манипуляцию

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. МИД Франции сослался на "манипуляцию" и не стал отвечать РИА Новости на вопрос, как в ведомстве трактуют термин "наемники".
Накануне заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан признал присутствие на Украине французских "волонтеров". Он отметил, что это французы, которые приняли "личное решение" поехать на Украину, но людей, "связанных с французскими властями", там нет. Лемуан так и не смог дать ответ журналистам на вопрос, как в таком случае власти трактуют термин "наемник", пообещав дать ответ позже.
Украинские военнослужащие 43-й механизированной бригады - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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"Мы более не будем комментировать ложную информацию, распространяемую в рамках очевидного маневра по манипуляции", - сообщили в МИД на просьбу журналиста РИА Новости разъяснить трактовку термина.
В пятницу утром минобороны Франции выступило с заявлением по поводу французских наемников на Украине, где в очередной раз вместо того, чтобы прокомментировать факты присутствия там французов с оружием в руках, просто обвинило Россию в "скоординированном маневре", несмотря на то что накануне даже представитель МИД страны подтвердил наличие на Украине "волонтеров".
Ранее РИА Новости получило от активистов во Франции списки французов, которые, по их данным, находились в Харькове в момент нанесения ракетного удара по месту дислокации наемников.
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Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Себастьян Лекорню заявлял, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами". При этом французские законы запрещают наемничество.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаРоссияСебастьян ЛекорнюВооруженные силы Украины
 
 
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