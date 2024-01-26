https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923611151.html

Париж обвинил российские СМИ в "скоординированном маневре" из-за наемников

Париж обвинил российские СМИ в "скоординированном маневре" из-за наемников - РИА Новости, 26.01.2024

Париж обвинил российские СМИ в "скоординированном маневре" из-за наемников

Минобороны Франции выступило с заявлением по поводу французских наемников на Украине, где в очередной раз вместо того, чтобы прокомментировать факты присутствия РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:04

2024-01-26T12:04

2024-01-26T12:04

специальная военная операция на украине

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украина

франция

себастьян лекорню

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобороны Франции выступило с заявлением по поводу французских наемников на Украине, где в очередной раз вместо того, чтобы прокомментировать факты присутствия там французов с оружием в руках, просто обвинило Россию в "скоординированном маневре", несмотря на то что накануне даже представитель МИД страны подтвердил наличие на Украине "волонтеров". "Компетентные государственные службы выявили и отслеживают скоординированный маневр России, в том числе посредством пророссийских информационных сетей и государственных СМИ, таких как Sputnik News, RT и РИА Новости, по распространению и усилению этой ложной информации", - говорится в заявлении министра обороны Себастьяна Лекорню, которое приводит агентство AFP. Ранее РИА Новости получило от активистов во Франции списки французов, которые, по их данным, находились в Харькове в момент нанесения ракетного удара по месту дислокации наемников. Министерство обороны Франции в своем заявлении утверждает, что "некоторые из этих списков уже распространялись в 2022 году, в первые недели конфликта", однако никак не опровергает, что кто-то из упомянутых там людей принимал или принимает участие в событиях на Украине. "Учитывая активизацию французской военной помощи Украине, мы ожидаем продолжения этого ядовитого маневра России: мы осуждаем его и укрепляем наш механизм мониторинга этих манипуляций", - заявил Лекорню. При этом ранее заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан признал присутствие на Украине "волонтеров". Он отметил, что это люди, которые приняли "личное решение" поехать на Украину, но что людей, "связанных с французскими властями", там нет. Лемуан так и не смог дать ответ журналистам на вопрос, как в таком случае власти трактуют термин "наемник", пообещав дать ответ позже. РИА Новости удалось обнаружить в соцсетях страницу одного из упомянутых в списке французов Алексиса Дриона. Там были его фотографии с оружием в руках на Украине. После появления публикаций агентства там появились пара сообщений на английском, в которых говорилось, что Дрион жив и что он во Франции. Однако спустя всего несколько часов они исчезли. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Лекорню заявлял, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами". При этом французские законы запрещают наемничество.

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https://ria.ru/20240122/naemniki-1922730366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, себастьян лекорню, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр