Рейтинг@Mail.ru
Париж обвинил российские СМИ в "скоординированном маневре" из-за наемников - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923611151.html
Париж обвинил российские СМИ в "скоординированном маневре" из-за наемников
Париж обвинил российские СМИ в "скоординированном маневре" из-за наемников - РИА Новости, 26.01.2024
Париж обвинил российские СМИ в "скоординированном маневре" из-за наемников
Минобороны Франции выступило с заявлением по поводу французских наемников на Украине, где в очередной раз вместо того, чтобы прокомментировать факты присутствия РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:04
2024-01-26T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
себастьян лекорню
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829601212_0:62:3070:1789_1920x0_80_0_0_9656225cd8dbe40145d9e7a59f988a5d.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобороны Франции выступило с заявлением по поводу французских наемников на Украине, где в очередной раз вместо того, чтобы прокомментировать факты присутствия там французов с оружием в руках, просто обвинило Россию в "скоординированном маневре", несмотря на то что накануне даже представитель МИД страны подтвердил наличие на Украине "волонтеров". "Компетентные государственные службы выявили и отслеживают скоординированный маневр России, в том числе посредством пророссийских информационных сетей и государственных СМИ, таких как Sputnik News, RT и РИА Новости, по распространению и усилению этой ложной информации", - говорится в заявлении министра обороны Себастьяна Лекорню, которое приводит агентство AFP. Ранее РИА Новости получило от активистов во Франции списки французов, которые, по их данным, находились в Харькове в момент нанесения ракетного удара по месту дислокации наемников. Министерство обороны Франции в своем заявлении утверждает, что "некоторые из этих списков уже распространялись в 2022 году, в первые недели конфликта", однако никак не опровергает, что кто-то из упомянутых там людей принимал или принимает участие в событиях на Украине. "Учитывая активизацию французской военной помощи Украине, мы ожидаем продолжения этого ядовитого маневра России: мы осуждаем его и укрепляем наш механизм мониторинга этих манипуляций", - заявил Лекорню. При этом ранее заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан признал присутствие на Украине "волонтеров". Он отметил, что это люди, которые приняли "личное решение" поехать на Украину, но что людей, "связанных с французскими властями", там нет. Лемуан так и не смог дать ответ журналистам на вопрос, как в таком случае власти трактуют термин "наемник", пообещав дать ответ позже. РИА Новости удалось обнаружить в соцсетях страницу одного из упомянутых в списке французов Алексиса Дриона. Там были его фотографии с оружием в руках на Украине. После появления публикаций агентства там появились пара сообщений на английском, в которых говорилось, что Дрион жив и что он во Франции. Однако спустя всего несколько часов они исчезли. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Лекорню заявлял, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами". При этом французские законы запрещают наемничество.
https://ria.ru/20240125/naemniki-1923525584.html
https://ria.ru/20240122/naemnik-1922849261.html
https://ria.ru/20240122/naemniki-1922730366.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829601212_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_8358cfa6fbb9c6577b12e9d7731c402c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, себастьян лекорню, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Себастьян Лекорню, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Париж обвинил российские СМИ в "скоординированном маневре" из-за наемников

Лекорню: российские СМИ координированно распространяют информацию о наемниках

CC BY-SA 2.0 / NATO / Французские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
CC BY-SA 2.0 / NATO /
Французские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобороны Франции выступило с заявлением по поводу французских наемников на Украине, где в очередной раз вместо того, чтобы прокомментировать факты присутствия там французов с оружием в руках, просто обвинило Россию в "скоординированном маневре", несмотря на то что накануне даже представитель МИД страны подтвердил наличие на Украине "волонтеров".
"Компетентные государственные службы выявили и отслеживают скоординированный маневр России, в том числе посредством пророссийских информационных сетей и государственных СМИ, таких как Sputnik News, RT и РИА Новости, по распространению и усилению этой ложной информации", - говорится в заявлении министра обороны Себастьяна Лекорню, которое приводит агентство AFP.
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Посол России показал французским депутатам, как Украина вербует наемников
Вчера, 21:51
Ранее РИА Новости получило от активистов во Франции списки французов, которые, по их данным, находились в Харькове в момент нанесения ракетного удара по месту дислокации наемников. Министерство обороны Франции в своем заявлении утверждает, что "некоторые из этих списков уже распространялись в 2022 году, в первые недели конфликта", однако никак не опровергает, что кто-то из упомянутых там людей принимал или принимает участие в событиях на Украине.
"Учитывая активизацию французской военной помощи Украине, мы ожидаем продолжения этого ядовитого маневра России: мы осуждаем его и укрепляем наш механизм мониторинга этих манипуляций", - заявил Лекорню.
При этом ранее заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан признал присутствие на Украине "волонтеров". Он отметил, что это люди, которые приняли "личное решение" поехать на Украину, но что людей, "связанных с французскими властями", там нет. Лемуан так и не смог дать ответ журналистам на вопрос, как в таком случае власти трактуют термин "наемник", пообещав дать ответ позже.
РИА Новости удалось обнаружить в соцсетях страницу одного из упомянутых в списке французов Алексиса Дриона. Там были его фотографии с оружием в руках на Украине. После появления публикаций агентства там появились пара сообщений на английском, в которых говорилось, что Дрион жив и что он во Франции. Однако спустя всего несколько часов они исчезли.
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
СМИ: сын французского генерала был в Харькове во время ракетного удара
22 января, 21:13
Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Лекорню заявлял, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами". При этом французские законы запрещают наемничество.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Пушилин объяснил, почему Франция отрицает наличие наемников на Украине
22 января, 11:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияСебастьян ЛекорнюВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала