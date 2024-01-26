Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала одобрение Берлином нового пакета помощи Киеву - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 26.01.2024 (обновлено: 15:43 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/finansirovanie-1923683644.html
Захарова прокомментировала одобрение Берлином нового пакета помощи Киеву
Захарова прокомментировала одобрение Берлином нового пакета помощи Киеву - РИА Новости, 26.01.2024
Захарова прокомментировала одобрение Берлином нового пакета помощи Киеву
Одобрение Берлином помощи Киеву на 7 миллиардов евро говорит о том, что США заставляют своих подопечных по НАТО раскошеливаться еще больше, заявила официальный... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:31
2024-01-26T15:43
в мире
берлин (город)
киев
сша
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_ab4384637c05e571fb65eb21aba1a233.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Одобрение Берлином помощи Киеву на 7 миллиардов евро говорит о том, что США заставляют своих подопечных по НАТО раскошеливаться еще больше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."Германия, продолжая опустошать карманы своих фермеров и других граждан, намерена выделить в 2024 году на военную помощь Украине 7 миллиардов евро. Фактически они удвоят свою помощь. Это логично: по мере уменьшения помощи Штатов Вашингтон заставляет своих сателлитов и своих подопечных по НАТО раскошеливаться еще больше", — заявила Захарова.Сославшись на СМИ, она сообщила, что Берлин "настойчиво требует и от других стран ЕС последовать его примеру"."Одним-то тонуть не хочется, потому что (быть) главным спонсором режима (Владимира) Зеленского внутри ЕС Берлину будет стоить достаточно дорого. Поэтому они ищут, кто мог бы еще проспонсировать эту авантюру, тем более на фоне туманного будущего и военной поддержки со стороны США и отнюдь не туманного, для тех, кто реалистично смотрит на вещи, исхода этой кровавой драмы", — отметила она.
https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html
берлин (город)
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_83:0:2727:1983_1920x0_80_0_0_bbf6efba217bd3b7e504db5a0d519412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), киев, сша, нато
В мире, Берлин (город), Киев, США, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Захарова прокомментировала одобрение Берлином нового пакета помощи Киеву

Захарова: США вынуждают страны НАТО раскошеливаться на Украину

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Одобрение Берлином помощи Киеву на 7 миллиардов евро говорит о том, что США заставляют своих подопечных по НАТО раскошеливаться еще больше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Германия, продолжая опустошать карманы своих фермеров и других граждан, намерена выделить в 2024 году на военную помощь Украине 7 миллиардов евро. Фактически они удвоят свою помощь. Это логично: по мере уменьшения помощи Штатов Вашингтон заставляет своих сателлитов и своих подопечных по НАТО раскошеливаться еще больше", — заявила Захарова.
Сославшись на СМИ, она сообщила, что Берлин "настойчиво требует и от других стран ЕС последовать его примеру".
"Одним-то тонуть не хочется, потому что (быть) главным спонсором режима (Владимира) Зеленского внутри ЕС Берлину будет стоить достаточно дорого. Поэтому они ищут, кто мог бы еще проспонсировать эту авантюру, тем более на фоне туманного будущего и военной поддержки со стороны США и отнюдь не туманного, для тех, кто реалистично смотрит на вещи, исхода этой кровавой драмы", — отметила она.
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБерлин (город)КиевСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала