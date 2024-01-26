https://ria.ru/20240126/finansirovanie-1923683644.html

Захарова прокомментировала одобрение Берлином нового пакета помощи Киеву

Захарова прокомментировала одобрение Берлином нового пакета помощи Киеву - РИА Новости, 26.01.2024

Захарова прокомментировала одобрение Берлином нового пакета помощи Киеву

Одобрение Берлином помощи Киеву на 7 миллиардов евро говорит о том, что США заставляют своих подопечных по НАТО раскошеливаться еще больше, заявила официальный... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:31

2024-01-26T15:31

2024-01-26T15:43

в мире

берлин (город)

киев

сша

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Одобрение Берлином помощи Киеву на 7 миллиардов евро говорит о том, что США заставляют своих подопечных по НАТО раскошеливаться еще больше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."Германия, продолжая опустошать карманы своих фермеров и других граждан, намерена выделить в 2024 году на военную помощь Украине 7 миллиардов евро. Фактически они удвоят свою помощь. Это логично: по мере уменьшения помощи Штатов Вашингтон заставляет своих сателлитов и своих подопечных по НАТО раскошеливаться еще больше", — заявила Захарова.Сославшись на СМИ, она сообщила, что Берлин "настойчиво требует и от других стран ЕС последовать его примеру"."Одним-то тонуть не хочется, потому что (быть) главным спонсором режима (Владимира) Зеленского внутри ЕС Берлину будет стоить достаточно дорого. Поэтому они ищут, кто мог бы еще проспонсировать эту авантюру, тем более на фоне туманного будущего и военной поддержки со стороны США и отнюдь не туманного, для тех, кто реалистично смотрит на вещи, исхода этой кровавой драмы", — отметила она.

https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html

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в мире, берлин (город), киев, сша, нато