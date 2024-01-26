https://ria.ru/20240126/dtp-1923730017.html

В Кузбассе школьный микроавтобус попал в ДТП

В Кузбассе школьный микроавтобус попал в ДТП - РИА Новости, 26.01.2024

В Кузбассе школьный микроавтобус попал в ДТП

ДТП с участием легкового автомобиля и школьного микроавтобуса произошло в пятницу на трассе Ленинск-Кузнецкий – Кемерово, по предварительным данным, никто из... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:46

2024-01-26T17:46

2024-01-26T18:13

происшествия

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 26 янв – РИА Новости. ДТП с участием легкового автомобиля и школьного микроавтобуса произошло в пятницу на трассе Ленинск-Кузнецкий – Кемерово, по предварительным данным, никто из детей не пострадал, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону."По данному факту в следственном отделе по городу Ленинск-Кузнецкий СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Находившиеся в салоне автобуса дети доставлены в медицинское учреждение для обследования. По предварительным данным, никто из них не пострадал", – сообщает ведомство.В свою очередь пресс-служба ГУМВД РФ по региону уточняет, что предварительно установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ-2110" не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с попутным школьным автобусом "ГАЗель", который из-за удара съехал с проезжей части."В автобусе находились 6 несовершеннолетних пассажиров и сопровождавшая их женщина. В результате с травмами госпитализированы водитель и два пассажира "ВАЗ-2110". Еще двум пассажирам легкового автомобиля, а также сопровождавшей школьников женщине по характеру травм назначено амбулаторное лечение. Все дети обследованы медиками, по предварительным данным, пострадавших среди них нет", – сообщает полицейский главк.В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.

https://ria.ru/20240124/avariya-1923205197.html

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

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происшествия, ленинск-кузнецкий, кемеровская область