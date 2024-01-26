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"Это меняет все". На Западе назвали главную проблему ВСУ - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 26.01.2024 (обновлено: 08:01 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/artilleriya-1923441553.html
"Это меняет все". На Западе назвали главную проблему ВСУ
"Это меняет все". На Западе назвали главную проблему ВСУ - РИА Новости, 26.01.2024
"Это меняет все". На Западе назвали главную проблему ВСУ
Из-за нехватки снарядов, утверждают западные СМИ, украинской армии все сложнее сдерживать российские войска. Ситуация усугубляется с каждым днем. О том, почему... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T08:00
2024-01-26T08:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
россия
джон кирби
йенс столтенберг
нато
сша
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Давид Нармания. Из-за нехватки снарядов, утверждают западные СМИ, украинской армии все сложнее сдерживать российские войска. Ситуация усугубляется с каждым днем. О том, почему Западу не удается обеспечить киевский режим достаточным количеством боеприпасов, — в материале РИА Новости."Четыре дымовых""В спешке настроив советскую ракетную установку, прикрепленную к кузову американского пикапа, солдат переключает тумблер, чтобы дать залп. Щелчок сменяется руганью: замерзшие ракеты не стреляют", — описывает корреспондент CNN происходящее под Авдеевкой. Он проехал вдоль всей линии фронта в Донбассе. И картина для ВСУ складывается нерадужная.Так, под Марьинкой ежедневный расход гаубицы М777 — от 20 до 30 снарядов. Летом было вдвое больше.А под Артемовском расчет гаубицы "Паладин" (тоже американской) вообще остался без боезапаса. Четыре снаряда подвезли позже — и те оказались дымовыми."Соотношение с российскими — один к десяти", — сообщает автор репортажа, ссылаясь на командира артиллерии 93-й механизированной бригады ВСУ.Резкое снижениеПохожая ситуация и на других участках линии боевого соприкосновения."ВСУ пришлось сократить артиллерийские выстрелы на 90 процентов по сравнению с летом из-за нехватки боеприпасов", — заявил в эфире немецкого телеканала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке.По его словам, в конце минувшего года Берлин передал двадцать тысяч снарядов, поставки увеличат, но потребности Украины удовлетворить все равно не удается."Это капля в море", — отмечает он.Как указывает эксперт британского аналитического центра RUSI (Royal United Services Institute) Джек Уолтинг, за полгода Москва значительно усилила снабжение фронта. Летом ВСУ выпускали до семи тысяч снарядов в день, а российские войска — пять тысяч. Сейчас эти показатели — две и десять тысяч соответственно. То есть у России пятикратное превосходство.Во многом это обусловлено сложностями, с которыми столкнулись сторонники Украины в конгрессе США — заокеанские поставки практически прекратились."Помощь с нашей стороны заглохла. Мы потратили последнее из того, что нам выделили", — признался в середине января координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Дело не только в деньгахКонечно, демократы и республиканцы договорятся, но денег потребуется много. Начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон напомнил: с февраля 2022-го снаряды и техника сильно подорожали."Это достаточно драматично. Я не стану приводить конкретные цифры, но речь идет о росте цен на боеприпасы и другое материальное обеспечение в пять-десять раз", — сказал он в интервью Sveriges Radio.В частности, снаряды для артиллерийской установки Archer, которую Стокгольм предоставил Киеву, подорожали восьмикратно. Это объясняется резко увеличившимся спросом — Европа пытается вооружить не только ВСУ, но и собственные армии.Однако, несмотря на все усилия, этой осень Россия выпускала примерно в семь раз больше боеприпасов, чем Европа и США вместе взятые, утверждает The New York Times со ссылкой на эстонское Министерство обороны.Временные мерыДефицит пытаются компенсировать за счет доступных альтернатив. Еще летом американцы передали Киеву кассетные боеприпасы — этим во многом и объясняется огневое преимущество ВСУ в то время.Тем не менее, подчеркивает The New York Times, на фронте ничего не изменилось."Партия кассетных боеприпасов из США &lt;...&gt; частично утратила эффективность на поле боя", — поясняет издание со ссылкой на неназванного офицера ВСУ. Инженерные сооружения российской армии защитили личный состав.Теперь ставка на дроны — в 2024-м Киев планирует изготовить миллион БПЛА. А Запад должен нарастить выпуск артиллерийских снарядов.В частности, на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о контрактах более чем на 1,2 миллиарда долларов с производителями сотен тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Все это передадут ВСУ.Но гарантий, что эти контракты выполнят в срок, нет. Прецедент — амбициозная европейская программа поставок Киеву миллиона снарядов за год. Спустя девять месяцев — к ноябрю 2023-го — ее реализовали лишь на треть.И в любом случае Москва сохранит преимущество: по оценкам, опубликованным в The Guardian, Россия в 2024-м выпустит примерно пять миллионов снарядов. Это значительно больше того, что получат ВСУ при самом лучшем для них сценарии.
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сша
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Нармания Давид
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вооруженные силы украины, украина, россия, джон кирби, йенс столтенберг, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Джон Кирби, Йенс Столтенберг, НАТО, США
"Это меняет все". На Западе назвали главную проблему ВСУ

НАТО пообещало потратить 1,2 миллиарда долларов на снаряды для Украины

© AP Photo / LIBKOSУкраинская РСЗО "Град"
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинская РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Давид Нармания. Из-за нехватки снарядов, утверждают западные СМИ, украинской армии все сложнее сдерживать российские войска. Ситуация усугубляется с каждым днем. О том, почему Западу не удается обеспечить киевский режим достаточным количеством боеприпасов, — в материале РИА Новости.

"Четыре дымовых"

"В спешке настроив советскую ракетную установку, прикрепленную к кузову американского пикапа, солдат переключает тумблер, чтобы дать залп. Щелчок сменяется руганью: замерзшие ракеты не стреляют", — описывает корреспондент CNN происходящее под Авдеевкой. Он проехал вдоль всей линии фронта в Донбассе. И картина для ВСУ складывается нерадужная.
Так, под Марьинкой ежедневный расход гаубицы М777 — от 20 до 30 снарядов. Летом было вдвое больше.
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777
А под Артемовском расчет гаубицы "Паладин" (тоже американской) вообще остался без боезапаса. Четыре снаряда подвезли позже — и те оказались дымовыми.
"Соотношение с российскими — один к десяти", — сообщает автор репортажа, ссылаясь на командира артиллерии 93-й механизированной бригады ВСУ.

Резкое снижение

Похожая ситуация и на других участках линии боевого соприкосновения.
"ВСУ пришлось сократить артиллерийские выстрелы на 90 процентов по сравнению с летом из-за нехватки боеприпасов", — заявил в эфире немецкого телеканала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке.
По его словам, в конце минувшего года Берлин передал двадцать тысяч снарядов, поставки увеличат, но потребности Украины удовлетворить все равно не удается.
"Это капля в море", — отмечает он.
© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Как указывает эксперт британского аналитического центра RUSI (Royal United Services Institute) Джек Уолтинг, за полгода Москва значительно усилила снабжение фронта. Летом ВСУ выпускали до семи тысяч снарядов в день, а российские войска — пять тысяч. Сейчас эти показатели — две и десять тысяч соответственно. То есть у России пятикратное превосходство.
Во многом это обусловлено сложностями, с которыми столкнулись сторонники Украины в конгрессе США — заокеанские поставки практически прекратились.
"Помощь с нашей стороны заглохла. Мы потратили последнее из того, что нам выделили", — признался в середине января координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Дело не только в деньгах

Конечно, демократы и республиканцы договорятся, но денег потребуется много. Начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон напомнил: с февраля 2022-го снаряды и техника сильно подорожали.
"Это достаточно драматично. Я не стану приводить конкретные цифры, но речь идет о росте цен на боеприпасы и другое материальное обеспечение в пять-десять раз", — сказал он в интервью Sveriges Radio.
CC BY-SA 4.0 / Stridsvagn122 / Archer i EldställningШведская самоходная артиллерийская установка Archer
Шведская самоходная артиллерийская установка Archer - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Stridsvagn122 / Archer i Eldställning
Шведская самоходная артиллерийская установка Archer
В частности, снаряды для артиллерийской установки Archer, которую Стокгольм предоставил Киеву, подорожали восьмикратно. Это объясняется резко увеличившимся спросом — Европа пытается вооружить не только ВСУ, но и собственные армии.
Однако, несмотря на все усилия, этой осень Россия выпускала примерно в семь раз больше боеприпасов, чем Европа и США вместе взятые, утверждает The New York Times со ссылкой на эстонское Министерство обороны.

Временные меры

Дефицит пытаются компенсировать за счет доступных альтернатив. Еще летом американцы передали Киеву кассетные боеприпасы — этим во многом и объясняется огневое преимущество ВСУ в то время.
Тем не менее, подчеркивает The New York Times, на фронте ничего не изменилось.
"Партия кассетных боеприпасов из США <...> частично утратила эффективность на поле боя", — поясняет издание со ссылкой на неназванного офицера ВСУ. Инженерные сооружения российской армии защитили личный состав.
Теперь ставка на дроны — в 2024-м Киев планирует изготовить миллион БПЛА. А Запад должен нарастить выпуск артиллерийских снарядов.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б"
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б"
В частности, на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о контрактах более чем на 1,2 миллиарда долларов с производителями сотен тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Все это передадут ВСУ.
Но гарантий, что эти контракты выполнят в срок, нет. Прецедент — амбициозная европейская программа поставок Киеву миллиона снарядов за год. Спустя девять месяцев — к ноябрю 2023-го — ее реализовали лишь на треть.
И в любом случае Москва сохранит преимущество: по оценкам, опубликованным в The Guardian, Россия в 2024-м выпустит примерно пять миллионов снарядов. Это значительно больше того, что получат ВСУ при самом лучшем для них сценарии.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
"Ответ уже придумали". Еще одно "чудо-оружие" не спасло ВСУ
19 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияДжон КирбиЙенс СтолтенбергНАТОСША
 
 
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