"Это меняет все". На Западе назвали главную проблему ВСУ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Давид Нармания. Из-за нехватки снарядов, утверждают западные СМИ, украинской армии все сложнее сдерживать российские войска. Ситуация усугубляется с каждым днем. О том, почему Западу не удается обеспечить киевский режим достаточным количеством боеприпасов, — в материале РИА Новости."Четыре дымовых""В спешке настроив советскую ракетную установку, прикрепленную к кузову американского пикапа, солдат переключает тумблер, чтобы дать залп. Щелчок сменяется руганью: замерзшие ракеты не стреляют", — описывает корреспондент CNN происходящее под Авдеевкой. Он проехал вдоль всей линии фронта в Донбассе. И картина для ВСУ складывается нерадужная.Так, под Марьинкой ежедневный расход гаубицы М777 — от 20 до 30 снарядов. Летом было вдвое больше.А под Артемовском расчет гаубицы "Паладин" (тоже американской) вообще остался без боезапаса. Четыре снаряда подвезли позже — и те оказались дымовыми."Соотношение с российскими — один к десяти", — сообщает автор репортажа, ссылаясь на командира артиллерии 93-й механизированной бригады ВСУ.Резкое снижениеПохожая ситуация и на других участках линии боевого соприкосновения."ВСУ пришлось сократить артиллерийские выстрелы на 90 процентов по сравнению с летом из-за нехватки боеприпасов", — заявил в эфире немецкого телеканала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке.По его словам, в конце минувшего года Берлин передал двадцать тысяч снарядов, поставки увеличат, но потребности Украины удовлетворить все равно не удается."Это капля в море", — отмечает он.Как указывает эксперт британского аналитического центра RUSI (Royal United Services Institute) Джек Уолтинг, за полгода Москва значительно усилила снабжение фронта. Летом ВСУ выпускали до семи тысяч снарядов в день, а российские войска — пять тысяч. Сейчас эти показатели — две и десять тысяч соответственно. То есть у России пятикратное превосходство.Во многом это обусловлено сложностями, с которыми столкнулись сторонники Украины в конгрессе США — заокеанские поставки практически прекратились."Помощь с нашей стороны заглохла. Мы потратили последнее из того, что нам выделили", — признался в середине января координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Дело не только в деньгахКонечно, демократы и республиканцы договорятся, но денег потребуется много. Начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон напомнил: с февраля 2022-го снаряды и техника сильно подорожали."Это достаточно драматично. Я не стану приводить конкретные цифры, но речь идет о росте цен на боеприпасы и другое материальное обеспечение в пять-десять раз", — сказал он в интервью Sveriges Radio.В частности, снаряды для артиллерийской установки Archer, которую Стокгольм предоставил Киеву, подорожали восьмикратно. Это объясняется резко увеличившимся спросом — Европа пытается вооружить не только ВСУ, но и собственные армии.Однако, несмотря на все усилия, этой осень Россия выпускала примерно в семь раз больше боеприпасов, чем Европа и США вместе взятые, утверждает The New York Times со ссылкой на эстонское Министерство обороны.Временные мерыДефицит пытаются компенсировать за счет доступных альтернатив. Еще летом американцы передали Киеву кассетные боеприпасы — этим во многом и объясняется огневое преимущество ВСУ в то время.Тем не менее, подчеркивает The New York Times, на фронте ничего не изменилось."Партия кассетных боеприпасов из США <...> частично утратила эффективность на поле боя", — поясняет издание со ссылкой на неназванного офицера ВСУ. Инженерные сооружения российской армии защитили личный состав.Теперь ставка на дроны — в 2024-м Киев планирует изготовить миллион БПЛА. А Запад должен нарастить выпуск артиллерийских снарядов.В частности, на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о контрактах более чем на 1,2 миллиарда долларов с производителями сотен тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Все это передадут ВСУ.Но гарантий, что эти контракты выполнят в срок, нет. Прецедент — амбициозная европейская программа поставок Киеву миллиона снарядов за год. Спустя девять месяцев — к ноябрю 2023-го — ее реализовали лишь на треть.И в любом случае Москва сохранит преимущество: по оценкам, опубликованным в The Guardian, Россия в 2024-м выпустит примерно пять миллионов снарядов. Это значительно больше того, что получат ВСУ при самом лучшем для них сценарии.

