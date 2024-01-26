"Это меняет все". На Западе назвали главную проблему ВСУ
НАТО пообещало потратить 1,2 миллиарда долларов на снаряды для Украины
© AP Photo / LIBKOSУкраинская РСЗО "Град"
© AP Photo / LIBKOS
Украинская РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Давид Нармания. Из-за нехватки снарядов, утверждают западные СМИ, украинской армии все сложнее сдерживать российские войска. Ситуация усугубляется с каждым днем. О том, почему Западу не удается обеспечить киевский режим достаточным количеством боеприпасов, — в материале РИА Новости.
"Четыре дымовых"
"В спешке настроив советскую ракетную установку, прикрепленную к кузову американского пикапа, солдат переключает тумблер, чтобы дать залп. Щелчок сменяется руганью: замерзшие ракеты не стреляют", — описывает корреспондент CNN происходящее под Авдеевкой. Он проехал вдоль всей линии фронта в Донбассе. И картина для ВСУ складывается нерадужная.
Так, под Марьинкой ежедневный расход гаубицы М777 — от 20 до 30 снарядов. Летом было вдвое больше.
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777
А под Артемовском расчет гаубицы "Паладин" (тоже американской) вообще остался без боезапаса. Четыре снаряда подвезли позже — и те оказались дымовыми.
"Соотношение с российскими — один к десяти", — сообщает автор репортажа, ссылаясь на командира артиллерии 93-й механизированной бригады ВСУ.
Резкое снижение
Похожая ситуация и на других участках линии боевого соприкосновения.
"ВСУ пришлось сократить артиллерийские выстрелы на 90 процентов по сравнению с летом из-за нехватки боеприпасов", — заявил в эфире немецкого телеканала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке.
По его словам, в конце минувшего года Берлин передал двадцать тысяч снарядов, поставки увеличат, но потребности Украины удовлетворить все равно не удается.
"Это капля в море", — отмечает он.
© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Как указывает эксперт британского аналитического центра RUSI (Royal United Services Institute) Джек Уолтинг, за полгода Москва значительно усилила снабжение фронта. Летом ВСУ выпускали до семи тысяч снарядов в день, а российские войска — пять тысяч. Сейчас эти показатели — две и десять тысяч соответственно. То есть у России пятикратное превосходство.
Во многом это обусловлено сложностями, с которыми столкнулись сторонники Украины в конгрессе США — заокеанские поставки практически прекратились.
"Помощь с нашей стороны заглохла. Мы потратили последнее из того, что нам выделили", — признался в середине января координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Дело не только в деньгах
Конечно, демократы и республиканцы договорятся, но денег потребуется много. Начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон напомнил: с февраля 2022-го снаряды и техника сильно подорожали.
"Это достаточно драматично. Я не стану приводить конкретные цифры, но речь идет о росте цен на боеприпасы и другое материальное обеспечение в пять-десять раз", — сказал он в интервью Sveriges Radio.
CC BY-SA 4.0 / Stridsvagn122 / Archer i EldställningШведская самоходная артиллерийская установка Archer
CC BY-SA 4.0 / Stridsvagn122 / Archer i Eldställning
Шведская самоходная артиллерийская установка Archer
В частности, снаряды для артиллерийской установки Archer, которую Стокгольм предоставил Киеву, подорожали восьмикратно. Это объясняется резко увеличившимся спросом — Европа пытается вооружить не только ВСУ, но и собственные армии.
Однако, несмотря на все усилия, этой осень Россия выпускала примерно в семь раз больше боеприпасов, чем Европа и США вместе взятые, утверждает The New York Times со ссылкой на эстонское Министерство обороны.
Временные меры
Дефицит пытаются компенсировать за счет доступных альтернатив. Еще летом американцы передали Киеву кассетные боеприпасы — этим во многом и объясняется огневое преимущество ВСУ в то время.
Тем не менее, подчеркивает The New York Times, на фронте ничего не изменилось.
"Партия кассетных боеприпасов из США <...> частично утратила эффективность на поле боя", — поясняет издание со ссылкой на неназванного офицера ВСУ. Инженерные сооружения российской армии защитили личный состав.
Теперь ставка на дроны — в 2024-м Киев планирует изготовить миллион БПЛА. А Запад должен нарастить выпуск артиллерийских снарядов.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б"
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б"
В частности, на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о контрактах более чем на 1,2 миллиарда долларов с производителями сотен тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Все это передадут ВСУ.
Но гарантий, что эти контракты выполнят в срок, нет. Прецедент — амбициозная европейская программа поставок Киеву миллиона снарядов за год. Спустя девять месяцев — к ноябрю 2023-го — ее реализовали лишь на треть.
И в любом случае Москва сохранит преимущество: по оценкам, опубликованным в The Guardian, Россия в 2024-м выпустит примерно пять миллионов снарядов. Это значительно больше того, что получат ВСУ при самом лучшем для них сценарии.