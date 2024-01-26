https://ria.ru/20240126/aeroport-1923657763.html

Пассажир с гранатой не оказал влияния на работу аэропорта Шереметьево

Пассажир с гранатой не оказал влияния на работу аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 26.01.2024

Пассажир с гранатой не оказал влияния на работу аэропорта Шереметьево

Инцидент с обнаружением военной гранаты у одного из пассажиров Шереметьево не оказал влияния на работу аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:23

2024-01-26T14:23

2024-01-26T14:23

происшествия

шереметьево (аэропорт)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916653126_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_08d7ac86d886f7a743044039f34d333e.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Инцидент с обнаружением военной гранаты у одного из пассажиров Шереметьево не оказал влияния на работу аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. В аэропорту Шереметьево при входе в Терминал В в пятницу ранним утром сотрудники службы безопасности обнаружили предмет, похожий на гранату, при досмотре ручной клади одного из пассажиров. Были проведены регламентные мероприятия, вызван наряд полиции, проинформированы государственные органы. Прибыли взрывотехники Росгвардии, силами сотрудников безопасности Шереметьево и Росгвардии граната была изъята и обезврежена. В настоящее время гражданин передан в полицию для дальнейшего разбирательства. "На работу аэропорта Шереметьево данный инцидент не оказал влияния, продолжается стабильное обслуживание багажа и пассажиров в стандартном режиме", - сказал представитель Шереметьево.

https://ria.ru/20231030/deboshir-1906172619.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шереметьево (аэропорт), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)