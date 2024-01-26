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Пассажир с гранатой не оказал влияния на работу аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 26.01.2024
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14:23 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/aeroport-1923657763.html
Пассажир с гранатой не оказал влияния на работу аэропорта Шереметьево
Пассажир с гранатой не оказал влияния на работу аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 26.01.2024
Пассажир с гранатой не оказал влияния на работу аэропорта Шереметьево
Инцидент с обнаружением военной гранаты у одного из пассажиров Шереметьево не оказал влияния на работу аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:23
2024-01-26T14:23
происшествия
шереметьево (аэропорт)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Инцидент с обнаружением военной гранаты у одного из пассажиров Шереметьево не оказал влияния на работу аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. В аэропорту Шереметьево при входе в Терминал В в пятницу ранним утром сотрудники службы безопасности обнаружили предмет, похожий на гранату, при досмотре ручной клади одного из пассажиров. Были проведены регламентные мероприятия, вызван наряд полиции, проинформированы государственные органы. Прибыли взрывотехники Росгвардии, силами сотрудников безопасности Шереметьево и Росгвардии граната была изъята и обезврежена. В настоящее время гражданин передан в полицию для дальнейшего разбирательства. "На работу аэропорта Шереметьево данный инцидент не оказал влияния, продолжается стабильное обслуживание багажа и пассажиров в стандартном режиме", - сказал представитель Шереметьево.
https://ria.ru/20231030/deboshir-1906172619.html
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происшествия, шереметьево (аэропорт), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Пассажир с гранатой не оказал влияния на работу аэропорта Шереметьево

Инцидент с обнаружением гранаты не повлиял на работу аэропорта Шереметьево

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Шереметьево
Международный аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Международный аэропорт Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Инцидент с обнаружением военной гранаты у одного из пассажиров Шереметьево не оказал влияния на работу аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
В аэропорту Шереметьево при входе в Терминал В в пятницу ранним утром сотрудники службы безопасности обнаружили предмет, похожий на гранату, при досмотре ручной клади одного из пассажиров. Были проведены регламентные мероприятия, вызван наряд полиции, проинформированы государственные органы. Прибыли взрывотехники Росгвардии, силами сотрудников безопасности Шереметьево и Росгвардии граната была изъята и обезврежена. В настоящее время гражданин передан в полицию для дальнейшего разбирательства.
"На работу аэропорта Шереметьево данный инцидент не оказал влияния, продолжается стабильное обслуживание багажа и пассажиров в стандартном режиме", - сказал представитель Шереметьево.
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ПроисшествияШереметьево (аэропорт)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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