https://ria.ru/20240125/zayavki-1923495276.html

На фестиваль молодежи в Сочи подали заявки 300 тысяч человек из 190 стран

На фестиваль молодежи в Сочи подали заявки 300 тысяч человек из 190 стран - РИА Новости, 25.01.2024

На фестиваль молодежи в Сочи подали заявки 300 тысяч человек из 190 стран

На Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи в этом году, поступили заявки от 300 тысяч человек из 190 стран мира, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:33

2024-01-25T18:33

2024-01-25T19:49

россия

сочи

калининградская область

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи в этом году, поступили заявки от 300 тысяч человек из 190 стран мира, заявил президент России Владимир Путин. На встрече с учащимися вузов в Калининградской области главу государства попросили поддержать идею о создании международной организации, которая занималась бы дальнейшим взаимодействием с участниками Всемирного фестиваля молодежи. "Идея хорошая, конечно, надо подумать. <...> Заявки прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым. Советский Союз и Россия регулярно принимала такие мероприятия у себя. Там некоторые переформатирования происходят в связи с сегодняшней ситуацией, но в целом желающих очень много. Надеюсь, что оно пройдет на хорошем высоком уровне", — сказал президент.Он также поддержал идею создать постоянно действующий общий орган, который будет координировать контакты — в том числе тех, кто приедет в Россию на фестиваль. Путин пообещал обратиться к правительству с просьбой заняться этим вопросом.Всемирный фестиваль молодежи состоится на федеральной территории "Сириус" в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. С 10 по 17 марта пройдет региональная программа, участники которой посетят 30 российских городов.

https://ria.ru/20240112/marafon-1921030055.html

https://ria.ru/20240124/nauka-1922906755.html

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сочи

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россия, сочи, калининградская область, владимир путин, общество