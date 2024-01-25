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В Курской области примут дополнительные меры для защиты АЭС в период СВО
В Курской области примут дополнительные меры для защиты АЭС в период СВО - РИА Новости, 25.01.2024
В Курской области примут дополнительные меры для защиты АЭС в период СВО
Особый правовой режим введут для повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС в период проведения спецоперации, сообщили в правительстве... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T20:58
2024-01-25T20:58
2024-01-25T20:58
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курская аэс
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Особый правовой режим введут для повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС в период проведения спецоперации, сообщили в правительстве Курской области. "В целях повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС на заседании регионального оперштаба предложено обеспечить особый правовой режим в период проведения СВО", — сообщили в Telegram-канале правительства Курской области. По данным властей, людям ограничат доступ в зону безопасности атомной станции, ограничат рыбалку в непредусмотренных местах, а также фото и видеосъемку. Кроме того, запретят проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий. "Зону безопасности также планируют дооснастить инженерно-техническими средствами охраны. За нарушение дополнительных требований безопасности предусмотрят административную ответственность", — добавили власти.
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курская область, курская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курская АЭС, Безопасность
В Курской области примут дополнительные меры для защиты АЭС в период СВО
Для повышения защиты Курской АЭС в период СВО введут особый правовой режим
ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости.
Особый правовой режим введут для повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС в период проведения спецоперации, сообщили в правительстве
Курской области.
"В целях повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС на заседании регионального оперштаба предложено обеспечить особый правовой режим в период проведения СВО", — сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.
По данным властей, людям ограничат доступ в зону безопасности атомной станции, ограничат рыбалку в непредусмотренных местах, а также фото и видеосъемку. Кроме того, запретят проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий.
"Зону безопасности также планируют дооснастить инженерно-техническими средствами охраны. За нарушение дополнительных требований безопасности предусмотрят административную ответственность", — добавили власти.
Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
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