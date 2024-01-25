https://ria.ru/20240125/zaschita-1923518651.html

В Курской области примут дополнительные меры для защиты АЭС в период СВО

В Курской области примут дополнительные меры для защиты АЭС в период СВО - РИА Новости, 25.01.2024

В Курской области примут дополнительные меры для защиты АЭС в период СВО

Особый правовой режим введут для повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС в период проведения спецоперации, сообщили в правительстве... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T20:58

2024-01-25T20:58

2024-01-25T20:58

специальная военная операция на украине

курская область

курская аэс

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Особый правовой режим введут для повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС в период проведения спецоперации, сообщили в правительстве Курской области. "В целях повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС на заседании регионального оперштаба предложено обеспечить особый правовой режим в период проведения СВО", — сообщили в Telegram-канале правительства Курской области. По данным властей, людям ограничат доступ в зону безопасности атомной станции, ограничат рыбалку в непредусмотренных местах, а также фото и видеосъемку. Кроме того, запретят проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий. "Зону безопасности также планируют дооснастить инженерно-техническими средствами охраны. За нарушение дополнительных требований безопасности предусмотрят административную ответственность", — добавили власти.

https://ria.ru/20240115/aes-1921375221.html

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курская область, курская аэс, безопасность