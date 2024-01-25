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В Курской области примут дополнительные меры для защиты АЭС в период СВО - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:58 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/zaschita-1923518651.html
В Курской области примут дополнительные меры для защиты АЭС в период СВО
В Курской области примут дополнительные меры для защиты АЭС в период СВО - РИА Новости, 25.01.2024
В Курской области примут дополнительные меры для защиты АЭС в период СВО
Особый правовой режим введут для повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС в период проведения спецоперации, сообщили в правительстве... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T20:58
2024-01-25T20:58
специальная военная операция на украине
курская область
курская аэс
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Особый правовой режим введут для повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС в период проведения спецоперации, сообщили в правительстве Курской области. "В целях повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС на заседании регионального оперштаба предложено обеспечить особый правовой режим в период проведения СВО", — сообщили в Telegram-канале правительства Курской области. По данным властей, людям ограничат доступ в зону безопасности атомной станции, ограничат рыбалку в непредусмотренных местах, а также фото и видеосъемку. Кроме того, запретят проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий. "Зону безопасности также планируют дооснастить инженерно-техническими средствами охраны. За нарушение дополнительных требований безопасности предусмотрят административную ответственность", — добавили власти.
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курская область, курская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курская АЭС, Безопасность
В Курской области примут дополнительные меры для защиты АЭС в период СВО

Для повышения защиты Курской АЭС в период СВО введут особый правовой режим

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочий в градирне Курской АЭС
Рабочий в градирне Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочий в градирне Курской АЭС. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 25 янв — РИА Новости. Особый правовой режим введут для повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС в период проведения спецоперации, сообщили в правительстве Курской области.
"В целях повышения уровня антитеррористической защищенности Курской АЭС на заседании регионального оперштаба предложено обеспечить особый правовой режим в период проведения СВО", — сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.
По данным властей, людям ограничат доступ в зону безопасности атомной станции, ограничат рыбалку в непредусмотренных местах, а также фото и видеосъемку. Кроме того, запретят проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий.
"Зону безопасности также планируют дооснастить инженерно-техническими средствами охраны. За нарушение дополнительных требований безопасности предусмотрят административную ответственность", — добавили власти.

Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.

Блочный щит управления Курской атомной электрической станции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
На Курской АЭС оценили обстановку после обстрела региона ракетами "Точка-У"
15 января, 10:37
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКурская АЭСБезопасность
 
 
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