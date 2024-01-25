В Ленобласти заработал чат-бот по благоустройству региона
© Depositphotos.com / SarkisSeysianЧеловек с ноутбуком
© Depositphotos.com / SarkisSeysian
Человек с ноутбуком. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Жители Ленинградской области смогут направить свои предложения по благоустройству региона в специальный чат-бот, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале.
По его словам, направить свои идеи по созданию комфортных условий в населенных пунктах и регионе в целом можно по адресу https://t.me/vmeste_47_bot.
"Так "цифра" приходит на помощь людям в развитии региона", — отметил губернатор и подчеркнул, что в 2024 году в Ленобласти будет благоустроено 118 общественных территорий по национальному проекту "Жилье и городская среда", который инициировал президент России.
"В 2023 году сделали во всех районах 106 парков, скверов, аллей. Из предложений, уже полученных комитетом по ЖКХ – детская площадка из натуральных материалов во Всеволожском районе, площадка, оформленная в стилистике атомной станции в Сосновом Бору, установка скульптуры бобров в Серебрянском, где они который год строят плотины на реке", — подытожил Дрозденко, пригласив ленинградцев активней пользоваться цифровыми технологиями.
Как напомнили в пресс-службе областной администрации, в 2023 году Ленобласть завершила благоустройство 28 дворовых территорий, а в текущем году планирует обновить еще 26 дворов. Отбор на предоставление субсидии на эти цели в рамках государственной программы производится ежегодно. Ориентировочно в июне 2024 года комитетом по ЖКХ планируется прием заявок на реализацию проектов благоустройства дворовых территорий в 2025 году.