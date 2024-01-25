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В Ленобласти заработал чат-бот по благоустройству региона - РИА Новости, 25.01.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
19:47 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/zarabotal-1923508413.html
В Ленобласти заработал чат-бот по благоустройству региона
В Ленобласти заработал чат-бот по благоустройству региона - РИА Новости, 25.01.2024
В Ленобласти заработал чат-бот по благоустройству региона
Жители Ленинградской области смогут направить свои предложения по благоустройству региона в специальный чат-бот, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T19:47
2024-01-25T19:47
ленинградская область
ленинградская область
россия
александр дрозденко
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Жители Ленинградской области смогут направить свои предложения по благоустройству региона в специальный чат-бот, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале. По его словам, направить свои идеи по созданию комфортных условий в населенных пунктах и регионе в целом можно по адресу https://t.me/vmeste_47_bot. "Так "цифра" приходит на помощь людям в развитии региона", — отметил губернатор и подчеркнул, что в 2024 году в Ленобласти будет благоустроено 118 общественных территорий по национальному проекту "Жилье и городская среда", который инициировал президент России. "В 2023 году сделали во всех районах 106 парков, скверов, аллей. Из предложений, уже полученных комитетом по ЖКХ – детская площадка из натуральных материалов во Всеволожском районе, площадка, оформленная в стилистике атомной станции в Сосновом Бору, установка скульптуры бобров в Серебрянском, где они который год строят плотины на реке", — подытожил Дрозденко, пригласив ленинградцев активней пользоваться цифровыми технологиями. Как напомнили в пресс-службе областной администрации, в 2023 году Ленобласть завершила благоустройство 28 дворовых территорий, а в текущем году планирует обновить еще 26 дворов. Отбор на предоставление субсидии на эти цели в рамках государственной программы производится ежегодно. Ориентировочно в июне 2024 года комитетом по ЖКХ планируется прием заявок на реализацию проектов благоустройства дворовых территорий в 2025 году.
https://ria.ru/20240125/lenoblast-1923384532.html
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ленинградская область, россия, александр дрозденко, всеволожский район
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Всеволожский район

В Ленобласти заработал чат-бот по благоустройству региона

© Depositphotos.com / SarkisSeysianЧеловек с ноутбуком
Человек с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Depositphotos.com / SarkisSeysian
Человек с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Жители Ленинградской области смогут направить свои предложения по благоустройству региона в специальный чат-бот, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале.
По его словам, направить свои идеи по созданию комфортных условий в населенных пунктах и регионе в целом можно по адресу https://t.me/vmeste_47_bot.
Около 2,3 тысячи человек за два дня посетили Поезд Победы в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Около 2,3 тысячи человек за два дня посетили "Поезд Победы" в Ленобласти
12:04
"Так "цифра" приходит на помощь людям в развитии региона", — отметил губернатор и подчеркнул, что в 2024 году в Ленобласти будет благоустроено 118 общественных территорий по национальному проекту "Жилье и городская среда", который инициировал президент России.
"В 2023 году сделали во всех районах 106 парков, скверов, аллей. Из предложений, уже полученных комитетом по ЖКХ – детская площадка из натуральных материалов во Всеволожском районе, площадка, оформленная в стилистике атомной станции в Сосновом Бору, установка скульптуры бобров в Серебрянском, где они который год строят плотины на реке", — подытожил Дрозденко, пригласив ленинградцев активней пользоваться цифровыми технологиями.
Как напомнили в пресс-службе областной администрации, в 2023 году Ленобласть завершила благоустройство 28 дворовых территорий, а в текущем году планирует обновить еще 26 дворов. Отбор на предоставление субсидии на эти цели в рамках государственной программы производится ежегодно. Ориентировочно в июне 2024 года комитетом по ЖКХ планируется прием заявок на реализацию проектов благоустройства дворовых территорий в 2025 году.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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Ленинградская областьЛенинградская областьРоссияАлександр ДрозденкоВсеволожский район
 
 
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