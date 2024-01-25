https://ria.ru/20240125/voyna-1923443558.html

"Вот-вот начнутся". Во Франции пришли в ужас из-за плана по войне с Россией

"Вот-вот начнутся". Во Франции пришли в ужас из-за плана по войне с Россией - РИА Новости, 25.01.2024

"Вот-вот начнутся". Во Франции пришли в ужас из-за плана по войне с Россией

Западные страны пытаются развязать третью мировую войну, совершая провокации против России, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:38

2024-01-25T15:38

2024-01-25T15:38

в мире

россия

москва

флориан филиппо

франция

владимир путин

патриот

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Западные страны пытаются развязать третью мировую войну, совершая провокации против России, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."В то время, когда народ просыпается от глобализма, <…> олигархия все больше угрожает третьей мировой войной, запланированной и подготовленной!" — написал он.Политик напомнил, что вот-вот начнутся крупнейшие за последние десятилетия военные учения НАТО, направленные против России. "Берегитесь этих безумцев, которые пойдут на все, чтобы подчинить себе народ и достичь своей цели!" — призвал Филиппо.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923399765.html

https://ria.ru/20240125/naryshkin-1923329756.html

россия

москва

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, флориан филиппо, франция, владимир путин, патриот, нато