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"Вот-вот начнутся". Во Франции пришли в ужас из-за плана по войне с Россией
"Вот-вот начнутся". Во Франции пришли в ужас из-за плана по войне с Россией - РИА Новости, 25.01.2024
"Вот-вот начнутся". Во Франции пришли в ужас из-за плана по войне с Россией
Западные страны пытаются развязать третью мировую войну, совершая провокации против России, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:38
2024-01-25T15:38
2024-01-25T15:38
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Западные страны пытаются развязать третью мировую войну, совершая провокации против России, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."В то время, когда народ просыпается от глобализма, <…> олигархия все больше угрожает третьей мировой войной, запланированной и подготовленной!" — написал он.Политик напомнил, что вот-вот начнутся крупнейшие за последние десятилетия военные учения НАТО, направленные против России. "Берегитесь этих безумцев, которые пойдут на все, чтобы подчинить себе народ и достичь своей цели!" — призвал Филиппо.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240125/kaliningrad-1923399765.html
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в мире, россия, москва, флориан филиппо, франция, владимир путин, патриот, нато
В мире, Россия, Москва, Флориан Филиппо, Франция, Владимир Путин, Патриот, НАТО
"Вот-вот начнутся". Во Франции пришли в ужас из-за плана по войне с Россией
Политик Филиппо: Запад угрожает развязать третью мировую войну из-за России