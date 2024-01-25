https://ria.ru/20240125/volk-1923432660.html

Эксперт: на жителей курганского поселка мог напасть гибрид волка и собаки

Эксперт: на жителей курганского поселка мог напасть гибрид волка и собаки - РИА Новости, 25.01.2024

Эксперт: на жителей курганского поселка мог напасть гибрид волка и собаки

Зверь, напавший на людей в Курганской области, мог быть гибридом волка и собаки, он не боится приближаться к человеку, заявил РИА Новости старший научный... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:00

2024-01-25T15:00

2024-01-25T15:00

происшествия

курганская область

российская академия наук

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зверь, напавший на людей в Курганской области, мог быть гибридом волка и собаки, он не боится приближаться к человеку, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, кандидат биологических наук Андрей Поярков. Ранее глава Петуховского муниципального округа Курганской области Антон Волков сообщал, что ночью 23 января в поселок Курорт "Озеро Медвежье" зашел волк и покусал четверых жителей: одна женщина погибла, еще трое госпитализированы. Волка ликвидировали. "Очень вероятно, что это гибрид (волка и собаки). Они отличаются меньшим страхом перед человеком", - сказал Поярков. Эксперт отметил, что на появившихся в соцсетях фото убитого зверя видно, что у животного короткий и светлый хвост. По его словам, это одна из черт гибрида волка и собаки. Ранее в правительстве Курганской области сообщили, что бешенство у напавшего на людей волка, по предварительным лабораторным исследованиям, не выявили.

https://ria.ru/20240123/volk-1922921212.html

курганская область

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курганская область, российская академия наук