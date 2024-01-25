https://ria.ru/20240125/volk-1923432660.html
Эксперт: на жителей курганского поселка мог напасть гибрид волка и собаки
Эксперт: на жителей курганского поселка мог напасть гибрид волка и собаки - РИА Новости, 25.01.2024
Эксперт: на жителей курганского поселка мог напасть гибрид волка и собаки
Зверь, напавший на людей в Курганской области, мог быть гибридом волка и собаки, он не боится приближаться к человеку, заявил РИА Новости старший научный... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:00
2024-01-25T15:00
2024-01-25T15:00
происшествия
курганская область
российская академия наук
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зверь, напавший на людей в Курганской области, мог быть гибридом волка и собаки, он не боится приближаться к человеку, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, кандидат биологических наук Андрей Поярков. Ранее глава Петуховского муниципального округа Курганской области Антон Волков сообщал, что ночью 23 января в поселок Курорт "Озеро Медвежье" зашел волк и покусал четверых жителей: одна женщина погибла, еще трое госпитализированы. Волка ликвидировали. "Очень вероятно, что это гибрид (волка и собаки). Они отличаются меньшим страхом перед человеком", - сказал Поярков. Эксперт отметил, что на появившихся в соцсетях фото убитого зверя видно, что у животного короткий и светлый хвост. По его словам, это одна из черт гибрида волка и собаки. Ранее в правительстве Курганской области сообщили, что бешенство у напавшего на людей волка, по предварительным лабораторным исследованиям, не выявили.
https://ria.ru/20240123/volk-1922921212.html
курганская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, российская академия наук
Происшествия, Курганская область, Российская академия наук
Эксперт: на жителей курганского поселка мог напасть гибрид волка и собаки
Биолог Поярков: на людей в Курганской области мог напасть гибрид волка и собаки
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зверь, напавший на людей в Курганской области, мог быть гибридом волка и собаки, он не боится приближаться к человеку, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, кандидат биологических наук Андрей Поярков.
Ранее глава Петуховского муниципального округа Курганской области Антон Волков сообщал, что ночью 23 января в поселок Курорт "Озеро Медвежье" зашел волк и покусал четверых жителей: одна женщина погибла, еще трое госпитализированы. Волка ликвидировали.
«
"Очень вероятно, что это гибрид (волка и собаки). Они отличаются меньшим страхом перед человеком", - сказал Поярков.
Эксперт отметил, что на появившихся в соцсетях фото убитого зверя видно, что у животного короткий и светлый хвост. По его словам, это одна из черт гибрида волка и собаки.
Ранее в правительстве Курганской области сообщили, что бешенство у напавшего на людей волка, по предварительным лабораторным исследованиям, не выявили.
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