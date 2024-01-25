https://ria.ru/20240125/vengriya-1923342921.html

Эксперт прокомментировал позицию Венгрии по членству Швеции в НАТО

Эксперт прокомментировал позицию Венгрии по членству Швеции в НАТО - РИА Новости, 25.01.2024

Эксперт прокомментировал позицию Венгрии по членству Швеции в НАТО

Венгрия никогда принципиально не выступала против членства Швеции в НАТО, затягивание ратификации - обычная политическая игра со стороны Будапешта, считает... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T08:38

2024-01-25T08:38

2024-01-25T08:38

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БУДАПЕШТ, 25 янв - РИА Новости. Венгрия никогда принципиально не выступала против членства Швеции в НАТО, затягивание ратификации - обычная политическая игра со стороны Будапешта, считает венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир. "Этот вопрос всегда был решенным. Никто официально с венгерской стороны не говорил, что мы не поддерживаем членство Швеции в НАТО. Об этом подчеркнуто никто не говорил. Значит, это была политическая игра, нормальная политическая игра", - сказал Штир РИА Новости. По его словам, Венгрия, с одной стороны, использовала затягивание ратификации членства Швеции в НАТО, чтобы получить в обмен часть замороженных средств из европейских фондов. Эксперт полагает, что вопрос ратификации шведской заявки стал дополнительным фактором, чтобы Будапешту в декабре 2023 года разморозили 10 миллиардов евро, что составляет около трети от общего объема удерживаемых денег. "Другая сторона этой политической игры – делали жест (президенту Турции) Эрдогану, что он не одинок. Когда-то мы получим что-то взамен. Имею в виду, не денежно, а политически", - сказал собеседник агентства. По мнению Штира, на Западе "тоже все знали, что Венгрия не выступает принципиально против членства Швеции в НАТО, это нормальная игра". Согласно оценке эксперта, голосование в венгерском парламенте состоится в феврале, когда он приступит к работе после зимнего перерыва, а до этого Венгрию посетит премьер-министр Швеции. "Вечно тянуть было нельзя. Думаю, что в политической игре больше выжать из этого вопроса невозможно, и поэтому решили, что надо разрешить", - добавил он. Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против - 55, четверо воздержались. Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа, который будет опубликован в официальном печатном органе правительства - Resmi Gazete. У президента Турции есть право рассмотреть подписание указа в течение 15 дней. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.

https://ria.ru/20231206/vengriya-1914013709.html

https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923177490.html

https://ria.ru/20240118/nato-1922164061.html

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