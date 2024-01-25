https://ria.ru/20240125/uvolnenie-1923406719.html

Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет - РИА Новости, 25.01.2024

Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:31

2024-01-25T13:31

2024-01-25T13:31

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет. По действующему законодательству работодатель не может уволить одиноких родителей с детьми до 14 лет. Ранее законопроект был внесен партией ЛДПР и получил положительный отзыв правительства. Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, "с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели". Он добавил, что сейчас норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет, хотя дети до 16 лет - ещё нуждаются в помощи. По словам спикера ГД, увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию.

https://ria.ru/20240117/alimenty-1599485050.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, вячеслав володин, госдума рф