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Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет - РИА Новости, 25.01.2024
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13:31 25.01.2024
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Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет
Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет - РИА Новости, 25.01.2024
Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:31
2024-01-25T13:31
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет. По действующему законодательству работодатель не может уволить одиноких родителей с детьми до 14 лет. Ранее законопроект был внесен партией ЛДПР и получил положительный отзыв правительства. Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, "с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели". Он добавил, что сейчас норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет, хотя дети до 16 лет - ещё нуждаются в помощи. По словам спикера ГД, увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию.
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

Госдума приняла закон, запрещающий увольнять родителя-одиночку с ребенком до 16

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет.
По действующему законодательству работодатель не может уволить одиноких родителей с детьми до 14 лет. Ранее законопроект был внесен партией ЛДПР и получил положительный отзыв правительства.
Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, "с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели". Он добавил, что сейчас норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет, хотя дети до 16 лет - ещё нуждаются в помощи. По словам спикера ГД, увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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