https://ria.ru/20240125/ukraina-1923345428.html
В Днепропетровской области сообщили о пожаре на предприятии
В Днепропетровской области сообщили о пожаре на предприятии - РИА Новости, 25.01.2024
В Днепропетровской области сообщили о пожаре на предприятии
Пожар произошел на одном из предприятий в Криворожском районе Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T09:04
2024-01-25T09:04
2024-01-25T09:04
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пожар произошел на одном из предприятий в Криворожском районе Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. "В Криворожском районе враг направил БПЛА. Из-за попадания на одном из предприятий есть разрушения. Там загорелось здание. Спасатели пожар потушили", - написал Лысак.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области сообщили о пожаре на предприятии
Глава ОВА Лысак сообщил о пожаре на предприятии в Криворожском районе из-за БПЛА