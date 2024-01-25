https://ria.ru/20240125/ukraina-1923345428.html

В Днепропетровской области сообщили о пожаре на предприятии

В Днепропетровской области сообщили о пожаре на предприятии - РИА Новости, 25.01.2024

В Днепропетровской области сообщили о пожаре на предприятии

Пожар произошел на одном из предприятий в Криворожском районе Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:04

2024-01-25T09:04

2024-01-25T09:04

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пожар произошел на одном из предприятий в Криворожском районе Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. "В Криворожском районе враг направил БПЛА. Из-за попадания на одном из предприятий есть разрушения. Там загорелось здание. Спасатели пожар потушили", - написал Лысак.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

днепропетровская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины