https://ria.ru/20240125/tviks-1923376036.html
СК продолжает выяснять обстоятельства гибели кота Твикса
СК продолжает выяснять обстоятельства гибели кота Твикса - РИА Новости, 25.01.2024
СК продолжает выяснять обстоятельства гибели кота Твикса
Сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России продолжают выяснять обстоятельства гибели кота Твикса, которого 11... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:24
2024-01-25T11:24
2024-01-25T11:24
гибель кота твикса
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв — РИА Новости. Сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России продолжают выяснять обстоятельства гибели кота Твикса, которого 11 января проводница выбросила из поезда во время стоянки в Кирове, информацию о возбуждении уголовного дела в ведомстве не комментируют. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в отношении проводницы возбуждено уголовное дело. Это подтвердил и хозяин погибшего кота Эдгар Гайфуллин, написавший в созданном им недавно Telegram-канале под названием "Твикс. Информация от хозяина", что составлены протоколы допроса его, как потерпевшего и свидетеля Евгения, как перевозчика кота. "Центральный МСУТ СК России продолжает выяснять обстоятельства смерти Твикса", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Собеседник агентства не подтвердил, но и не опроверг информацию о возбуждении уголовного дела, отметив, что "вся дополнительная информации будет предоставлена после сопоставления собранных данных". Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов. Хозяин Твикса 20 января сообщил о гибели питомца и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона.
https://ria.ru/20240124/tviks-1923188036.html
https://ria.ru/20240123/zhivotnye-1922806923.html
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гибель кота твикса, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Гибель кота Твикса, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК продолжает выяснять обстоятельства гибели кота Твикса
СК продолжает выяснять обстоятельства гибели выкинутого из поезда кота Твикса
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв — РИА Новости. Сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России продолжают выяснять обстоятельства гибели кота Твикса, которого 11 января проводница выбросила из поезда во время стоянки в Кирове, информацию о возбуждении уголовного дела в ведомстве не комментируют.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в отношении проводницы возбуждено уголовное дело. Это подтвердил и хозяин погибшего кота Эдгар Гайфуллин, написавший в созданном им недавно Telegram-канале под названием "Твикс. Информация от хозяина", что составлены протоколы допроса его, как потерпевшего и свидетеля Евгения, как перевозчика кота.
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"Центральный МСУТ СК России продолжает выяснять обстоятельства смерти Твикса", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Собеседник агентства не подтвердил, но и не опроверг информацию о возбуждении уголовного дела, отметив, что "вся дополнительная информации будет предоставлена после сопоставления собранных данных".
Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области
в город Тихвин Ленинградской области
. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове
. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов. Хозяин Твикса 20 января сообщил о гибели питомца и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона.
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